¿Es bueno para los ciudadanos un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos?

Primero, si es bueno para la ciudadanía un gobierno de izquierda. Segundo: ¿El PSOE es verdaderamente un partido de izquierda? La historia está escrita y nos revelará la verdad. Tercero, cuáles son los objetivos de un partido político de izquierdas que defienda los derechos humanos, los de los animales y la sostenibilidad del planeta. Cuarto, qué puede aportar Unidas Podemos a un Gobierno de coalición con el PSOE, con presencia en el consejo de ministros. Quinto, el procedimiento a seguir en las negociaciones por Unidas Podemos ha de ser plenamente democrático. Sexto, la estrategia postelectoral y los pactos de investidura.

Votos CDU /CSU (coalición Merkel) 15.317.344 votos Votos de SPD (Partido Socialdemócrata) 9.539.381 votos Total 24.856.725 votos

Ministerios CDU/CSU (coalición de Merkel): 10

Ministerios de SPD (Partido Socialdemócrata): 6

Total Ministerios: 16

Toda la responsabilidad recae en las propias bases, que es soberana. Esta consulta es de obligado cumplimiento como está reflejado en los propios estatutos. Se despejan todos los nubarrones de incertidumbre. Si hubiera apoyo de las bases, Pedro Sánchez ya sabría a qué atenerse y el Gobierno de coalición con ministerios sería innegociable. ¡Ni un paso atrás! El Gobierno de cooperación sería descartado como una humillación.

6. Sexto

sino de una concepción de su planteamiento político de fondo

PSOE 28,68% 123 PP 16,7% 66 Cs 15,86% 57 UP 14,31% 42 Vox 10,26% 24

Este artículo es largo y exhaustivo, pues está en juego el futuro inmediato de este país y, por tanto, el bienestar de todos los ciudadanos.Se va a plantear 6 bloques argumentativos:Desde la Revolución Francesa se les denominaa los que defienden a los terratenientes, al clero, a las empresas y a los privilegiados, ea los que defienden al pueblo, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.. Los objetivos de las empresas es obtener cada año mayores beneficios y eso significa que cuanto menos paguen y más recorten sus derechos, mayores serán. Estos últimos no piden la luna, piden un salario digno para no sufrir calamidades.La pregunta podría plantearse de otra forma: ¿Es bueno ese gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para la CEOE, la gran banca, las grandes empresas del Ibex-35 y las viejas glorias del PSOE instaladas en la derecha? Evidentemente no, y¿El PSOE es verdaderamente un partido de izquierdas? Afortunadamente, la historia está escrita y sólo hay que recordarla con los hechos acontecidos.y mantener el poder adquisitivo de los salarios, jubilación a los 64 años, etc. Sus promesas electorales en el terreno social y laboral fueron abandonadas bajo la excusa de la “herencia recibida” de UCD yEl PSOE conde presidente del Gobierno, por sus políticas de derechas,como consecuencia de cuatro reformas laborales, de pensiones, reconversión industrial... Todas ellas supusieron unasconstituyendo cada una de ellas una vuelta de tuerca de la anterior.y fueconvocada por CCOO y CNT. La segunda,, a la que ya se unió UGT. La tercera,convocada por UGT, CC.OO y CGT. La cuarta fue convocada por UGT, CC.OO y CGT. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.dijo en 1985 Alfonso Guerra. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980, establecía que ocho miembros del CGPJ eran elegidos por las Cortes Generales y doce por los componentes del Poder Judicial. Pero en 1985, gobernando Felipe González con mayoría absoluta, se encontró con que. Utilizó la Ley Orgánica del Poder Judicial paradonde tenía mayoría absoluta.Solchaga, con despidos y cierres de empresas, consiguió que lapara entrar en la Unión Europea, no como un país de primera categoría, sino de segunda reduciendo su potencial al sector servicio.“llego a referirse aen 1984 como”., exministro de UCD y político del régimen durante de la dictadura de Franco, dijo en el periódico Cinco Días:. A finales de 1989 fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho fraude fiscal , tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. El escándalo fue mayúsculo, hasta el extremo que Alfonso Guerra el 12 de marzo de 1986, para ello tuvo que convencer a su propio partido en el XXX Congreso celebrado en diciembre de 1985, y Fernando Morán , en desacuerdo con él.lo llevara a cabo un socialista,el 30 de mayo de 2016. Fue él quien proclamó: "Consolidó la democracia", "trajo las libertades", "trabajó por que España formara parte de la UE".En la fatídica segunda legislatura de ZapateroLa primera, celebrada el 29 de septiembre de 2010 , contra la reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones; y la segunda convocada el 27 de enero de 2011 contra la reforma de las pensiones.con premeditación, alevosía y nocturnidad. Concretamente,. Zapatero ha demostrado su incompetencia y nos avergüenza tener políticos que en vez de velar por los derechos de los españoles reflejados en la Constitución Española, los anularan a favor del “gran capital” y blindaran esta medida infame en la Constitución Española cuando no era necesario.¿Qué podemos esperar dePara comenzar,, frente a los sólo 5,4 millones que tenía el PSOE, en unmás propia de épocas totalitarias y de actores fascistas.A continuación,, tiene que hacer méritos ante la clase trabajadora para conseguir su voto y así se materializa la subida del SMI a 900 euros, (en Francia está establecido en 1.521,20 euros en 12 pagas).En la entrevista con Jordi Évole (Salvados), expresó sus ansias de regenerar la justicia española. No había pasado todavía un año y, que son los competentes para elegirlo. En las encuestas,En mayo de 2018 asegura que los actores del procés cometieron un delito de rebelión y cuando se convierte en presidente del Gobierno asegura que no existe tal delito y. Es decir que el presidente tiene el privilegio de poder cambiar sus convicciones. ¡Qué peligro!Llega a ser demencial el asunto delcuando medio país discutía por él. Estamos en el siglo XXI y existen grabadoras de alta fidelidad y notarios de prestigio en quien confiar.El viernes 8 de febrero. Y lo ratifica con sus afirmaciones: “Nunca habrá referéndum en Cataluña”, “mientras yo sea presidente del Gobierno no conseguirán la independencia”. Y llega a amenazar con la aplicación del artículo 155.Esto demuestra quepues los necesitó en su investidura. El desplante a los independentistas fue una estrategia(como se ha demostrado el 28A) y atraerse a Cs para poder pactar con ellos. Por todo ello,además de conseguir un gran apoyo de los movimientos sociales,que es donde se toman las decisiones más importantesAlguien ha dicho “no es hora de hablar de sillones, es hora de hablar de políticas sociales”. ¡Qué ingenuo! ¿De qué sirve hablar de políticas sociales si al día siguiente de la investidura cualquier programa pactado se convierte en papel mojado? ¿Cuándo han cumplido González y Zapatero con su programa electoral? A la vista está que Sánchez está desesperado por pactar con Cs aun incluso después del mensaje de sus bases: ¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no!que despectivamente se mencionaSi no existiera gobierno de coalición, nadie podría controlar lo que dictamine el Gobierno en el Consejo de Ministros, el documento programático se podría tirar a la basura con la consiguiente pataleta de Unidas Podemos desde fuera, pero a los ministros de ese partido no se les puede hacer desaparecer como a Jashogi.La diferencia entre los ministros socialistas y los de Unidas Podemos es que los primeros tienen que opinar como el presidente, si no serían cesados. En cambio,, que en caso de rechazarse tienen todo el derecho a oponerse y si hay discrepancias insalvables se produciría una crisis de gobierno y Unidas Podemos se iría a la oposición con la consiguiente explicación a la ciudadanía.De la misma forma que es posible representar a los electores en el Congreso, hay que representarlos en el Consejo de Ministros, donde realmente se puede contribuir a dirigir los destinos de este país a favor de la ciudadanía. No es una falta de respeto tomar asiento en un consejo de ministros, lo que supondría una falta de respeto es ningunear a los propios electores y negarles el derecho a ser representados en el mismo.Si se quieren anteponer los derechos y libertades de todos los ciudadanos a los de la CEOE y las grandes empresas (como indica la Constitución Española en el a.: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general),Unidas Podemos podría exigir aquellos ministerios más próximos a la ciudadanía: Justicia, Trabajo, Sanidad, Industria, Agricultura, para la Transición Ecológica... y desde ellos servir y defender a los propios electores y a todos los ciudadanos.¿Qué puede aportar UP a la sociedad desde un Gobierno de coalición con el PSOE a través de sus propios ministerios?: Establecer la independencia judicial con la elección de los vocales del CGPJ: 12 elegidos por los jueces, magistrados y fiscales y los otros 8 por las Cortes: 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Volver a implantar en este país la Justicia Universal. Modernizar la Justicia tanto en la mentalidad como en la operatividad de la misma. Es necesario convocar una gran oferta de empleo para cubrir las plazas vacantes y las de nueva creación. Hay que prohibir los desahucios a personas en riesgo de pobreza. El último informe del World Economic Forum —WEF— adjudica al Estado español un 4,2 en su índice de independencia judicial, y lo sitúa en un preocupante puesto 58, por detrás de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Kenia, Lituania o Botswana. Otras importantes deficiencias del sistema judicial español son la falta de medios.: Es necesario ir aumentando el SMI todos los años para recuperar el desfase con la Unión Europea. Blindar las pensiones a un incremento del IPC. Eliminar el perverso coeficiente de sostenibilidad. Establecer una renta básica para personas sin ingresos (incluidas amas de casa) de 600 euros. Que las embarcaciones Open Arms y Aita Mari prosigan su misión salvando vidas. Adecentar los centros de acogidas para inmigrantes.: Es necesario reducir drásticamente las listas de espera, pues muchos pacientes mueren antes de su intervención por falta de medios. Es necesaria una gran oferta de empleo para médicos, ATS y auxiliares, con lo que se reduciría notablemente esta anomalía. Hay que adecuar los servicios de urgencia para que presten un servicio digno. Eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas, en especial a los que están en riesgo de pobreza.: Las empresas de energía que antes eran públicas y se privatizaron vuelvan a sus orígenes y la energía deje de ser un beneficio para unos pocos y beneficien a todos los ciudadanos, en la reducción de la factura de la luz. Que paguen más los que tengan mayores ingresos y así poder subvencionar a los más desfavorecidos que están en riesgo de pobreza.: Es necesario revertir el flujo de población de la ciudad a zonas rurales, pues entre otros motivos es una forma de avanzar en la sostenibilidad del planeta. Habría que realizar un concierto entre el Ministerio de Agricultura y la Seguridad Social para dar opciones a parados de larga duración que quieran cultivar el campo de zonas despobladas, donde tendrían su casa, una parcela de terreno, animales domésticos y todo lo necesario para subsistir. Habría dos modelos: o bien individual o bien en forma de cooperativas al estilo de Marinaleda.: Especial interés en impulsar las energías renovables. Impulsar la fabricación del automóvil eléctrico e híbrido que funcionan con energías limpias con incentivos fiscales, compensándolos gravando a los coches de diésel, gasolina y gas. Sustitución de los combustibles fósiles de las calefacciones por placas solares subvencionadas., pues un senador por Madrid necesita más de 2 millones de votos y en Soria solo 22.000 votos. Esto es un verdadero disparate y habría que adoptar un sistema proporcional la ley D´Hont como en el Congreso, estableciendo una proporcionalidad entre el número de habitantes y el de senadores.: Para dar un paso de gigante en la resolución del problema de convivencia en Cataluña de la que tanto ha hablado Pedro Sánchez últimamente, habría que consensuar y elegir un fiscal general del Estado” de talante democrático que rechace la acusación del delito de rebelión y sedición atribuidos a los “presos políticos”, como ha sucedido en los juzgados de Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza.El procedimiento a seguir en las negociaciones por Unidas Podemos ha de ser plenamente democrático. Antes de argumentarlo, hay que decir que la dirección de Podemos, para salvaguardar el interés general de los ciudadanos (artículo 128.1 de la C.E.),, pues no era de recibo apoyar a un gobierno de derechas entre PSOE y Cs.Después de los dos descalabros electorales del 28A y el 26M, Pablo Iglesias ha quedado muy debilitado. Por otra parte, aunque hay una mayoría en el electorado que se decanta por un gobierno de coalición con presencia de ministros de Unidos Podemos, esta opinión no es unánime. Ante estas dos premisas es necesario que el proceso sea plenamente democrático. El único camino es realizar unaa las bases para verEnaso de que el PSOE accediera a esa exigencia el voto de investidura sería positivo; en caso contrario el voto sería negativo.La consulta hay que realizarla a priori,, y su respuesta la trasladaría Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Lo contrario sería manipular a las bases.Eso sí, de conseguirse el amparo de las bases, todas las corrientes ideológicas dentro de Unidas Podemos apoyarían esta decisión y deberíaDe esta forma, las negociaciones serían transparentes y las reivindicaciones que se presenten, tanto en la configuración del Gobierno de coalición como en los puntos programáticos más importantes, serían consensuadas.La proporcionalidad de los Ministerios con el número de electores no es caprichosa, es de justicia, y la cuota de poder en el Consejo de Ministro dependerá del número de electores. Se ha tomado como ejemplo el último Gobierno de Ángela Merkel, (el Gobierno de un Estado, no una comunidad autónoma) que fue una negociación muy difícil y tardó en conseguirse más de 5 meses y medio. Los Ministerios se calcularon proporcionalmente al número de electores.Unidas Podemos tiene 3,7 millones de electores y el PSOE 7,4. Al tener la mitad de los electores, a Unidas Podemos le corresponde la mitad de ministerios. De 18 ministerios: 12 le corresponderían al PSOE y 6 a Unidas Podemos.Con este procedimiento plenamente democrático se consiguen varios objetivos:La estrategia poselectoral y los pactos de investidura.No es normal que la izquierda pacte con la derecha habiendo otro partido de izquierdas. Ni que Unidas Podemos apoye un Gobierno monocolor para que pacte con la derecha. Pero lo que es patético es que el Pedro Sánchez del “no es no” le pida su voto al PP o a Cs. ¡Qué falta de coherencia y dignidad! Pedro Sánchez le debe a sus bases la Secretaría General y a Unidas Podemos haberse consolidado como presidente del Gobierno, gracias al cheque en blanco que le regaló Unidas Podemos con las graves consecuencias en las citas electorales del 28A y del 26M. Es difícil encontrar en el régimen del 78 mayorde un candidato hacia sus bases y hacia el partido que le ha sostenido en el Gobierno con sólo 84 escaños, frente a los 169 de PP y Cs.Ahora Sánchez quiere repetir la jugada y pretende volver a humillar a Unidas Podemos con premeditación y alevosía. El 28A poco faltó para hundir a Unidas Podemos y ahora trata de darle la puntilla.Últimas propuestas de los socialistas. Las últimas propuestas de Pedro Sánchez son las mismas de siempre. Finalmente, el PSOE precisa que no es una cuestión de nombres ni de vetos personal que, según aseguran, no existen,. Sánchez ve razonable que Podemos sólo coopere en el segundo nivel del gobierno y espera una respuesta de Iglesias tras ofrecerle "varios puestos de responsabilidad" fuera del Consejo de Ministros En primer término, el PSOE no se ha movido ni un ápice,llamándolo de “cooperación”, a ver si así engaña al contrario., muy por debajo de los 147 que tienen PP+Cs+Vox. No le dan autoridad para seguir imponiendo el cordón sanitario a Unidas Podemos. Si al menos tuviera 148 podría planteárselo.En tercer lugar, el Gobierno de la nación no es de su propiedad.en una sociedad supuestamente democráticaUnos tienen derechos a ser ministros otros no. Sánchez quiere seguir los pasos de González con su prepotencia, pero es que a su lado políticamente es un enano, ya que este consiguió tres mayorías absolutas consecutivas y pudo gobernar con el totalitarismo y despotismo que ahora Sánchez trata de imitar. Dicen que no existen vetos, cuando es un clamor a voces tan fuerte que atraviesa el océano hasta Canarias.. ¿Por qué? Porque Vox procede del PP y ambos quieren desplazar a Sánchez de la Moncloa y aprovecharían unas nuevas elecciones para ir en coalición para conseguir más escaños (ya lo intentaron el 28-A).Resultados del 28-A:Teniendo en cuenta los resultados del 28A, de haber ido en coalición, PP+Vox hubieran sumado el 26,96% y el PSOE el 28,68%. El resultado hubiese sido aproximadamente 113 escaños PSOE y 100 la coalición PP+Vox por el efecto potenciador de las coaliciones. Suponiendo que Cs se mantuviera, la suma de PP+Cs+Vox aumentaría en 10 escaños, pasando de 147 a 157. Si la derecha sube 10 escaños, la izquierda bajaría 10 diputados, ya que el resto de los grupos (independentistas+nacionalistas+otros) podría variar 1 escaño arriba o 1 abajo.El efecto multiplicador de los siete puntos que le dan las encuestas al PSOE desaparecerían tan pronto como Sánchez convocara las elecciones en forma de voto de castigo, pues sus propios electores que decían el 28A “con Rivera no”, “con Rivera no”, “si se puede”,. Muchos votos del PSOE volverían a Unidas Podemos ante la falta de voluntad política de Sánchez de querer formar un gobierno de coalición de izquierdas.Es decir, la correlación de fuerzas beneficiaría a la derecha principalmente por la coalición PP+Vox, quedando PSOE+Unidas Podemos en 155 y PP+Cs+Vox en 157. Entonces, en la sesión de investidura el PSOE necesitaría 10 escaños de los independentistas más que ahora. En el Senado, el PSOE perdería la mayoría absoluta.Si se unieron en Colón, ¿por qué iba a ser imposible que lo hagan en las elecciones con un objetivo común muy rentable para ellos?No es probable, pero tampoco es ciencia ficciónEn Italia gobierna una coalición de la extrema derecha con los antisistema.PSOE: 28,68%UP: 14,31%. La única alternativa que tendría el PSOE es pedirle a Unidas Podemos una coalición preelectoral “con las orejas gachas” y tendría que aceptar sus condiciones y poder recuperar sus 71 escaños.