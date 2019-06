¿España 'first'?

Publicada el 30/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/06/2019 a las 18:29

Antonio Gallardo González es socio de info Libre

Permítanme el parafraseo en el título para indicar que da la impresión en el actual mapa político español de que, a pesar de los vivas a España y de los cacareos repetidos hasta la saciedad del ensalzamiento de esta nación como una (grande y libre, les falta decir),Ya ha pasado un tiempo desde las últimas elecciones generales, y un poco menos desde las municipales y autonómicas, y aún. Da igual que la mayoría de electores, el pueblo al que dicen representar, haya votado a un partido más que a los otros. ¿Están respetando la voluntad de la ciudadanía, cuya mayoría ya ha elegido a quién quiere que gobierne, haciendo “pactos de perdedores” para alcanzar poder? No digo ya la situación que se contempla cuando un partido que consigue una votación minoritaria, aunque lo suficientemente testimonial como para entrar en el Congreso, o en la comunidad o en el ayuntamiento, y que por alcanzar con su participación un quórum de perdedores son, además,. Algo kafkiano.Durante su trayectoria política y, sobre todo, durante las campañas anteriores a las elecciones, cada partido político ha tenido la oportunidad de convencer al pueblo para que lo vote, y en esa tesitura ha mostrado sus cartas y proyectos, se supone que en beneficio del país y de sus ciudadanos. Si la mayoría de estos elige un programa entre todos los que se le presentan,Eso sin contar con las promesas hechas en campaña, que les sirvieron para hacerlos ganadores y que, una vez conseguido el poder, se quedan en el cajón. O revertir buenas medidas tomadas por el equipo anterior, por muy verificada y constatada que esté su bondad, solo porque han sido llevadas a cabo por el equipo contrario. Vuelvo a preguntar: ¿Están respetando al pueblo?También asistimos a lasobre los resultados electorales y los partidos elegidos para el Congreso de los Diputados. Todos y cada uno de ellos han llegado allí como resultado de que una serie de personas ha depositado democráticamente su voto en una urna, y cada uno de esos electores ha elegido la opción que más se ajusta a sus ideas y a sus deseos para mejorar su estatus y el de su entorno, su ciudad y/o su país. Sin embargo, aunque por tan repetido nos parece normal, hay partidos que se dedican a, por muy dispares que sean las ideas de unos y otros, y se arrogan la verdad para ellos y se llegan a llamar a sí mismos “los españoles de bien”.¿España first? Parece que no.