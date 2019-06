Publicada el 20/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/06/2019 a las 22:18

Se inicie una desenfrenada carrera por diferenciarse a toda costa del vecino, no sea que le confundan con él

Se fortalezca la identidad local en detrimento de la general, fomentando un sentimiento centrífugo, de ruptura, con el Estado central y de conflictividad con los demás territorios

Las regiones compitan entre sí por ver cuál consigue más competencias y transferencias y se lleva la mayor tajada del presupuesto. Lucha desigual que beneficia a las más fuertes por su mayor capacidad de presión, en perjuicio de las más débiles que se ven cada vez más marginadas y rezagadas

Se multipliquen por 17 las instituciones, empresas públicas y estructuras de estado con el consiguiente incremento del despilfarro e ineficiencia. Se produce una notable pérdida de economías de escala y de ahorro al no poderse efectuar contrataciones, compras de equipos y medicamentos a nivel nacional. Como tampoco el personal de la administración puede trasladarse libremente a otras comunidades, y ha de

quedarse obligatoriamente a trabajar en la suya. Todo sea por la conciliación familiar. Y, si, por poner un ejemplo, antes una licencia de caza o de pesca valía para toda España, ahora se necesitan 17. Más ventajas.

____________



Andrés Herrero es socio de info Libre

Los reinos autonómicos han servido para resucitar los antiguos reinos de taifas en la península.. Un salto atrás en el tiempo que nos permite poner el contador de los siglos a cero y desandar la historia a velocidad de vértigo, en AVE en vez de a caballo.Todavía algunos ingenuos creen que Franco fue el artífice de la unidad de España, cuando solo fue el máximo responsable de una Guerra Civil que dividió y enfrentó como nunca a los españoles, causando una carnicería. A lo largo de su siniestra dictadura, el dictador se preocupó de aplastar sin piedad a la izquierda, pero ahora, cerrada esa etapa negra,Por eso, que la izquierda regale la unidad de España a la derecha, apostando por la desigualdad de los territorios y el insolidario derecho a decidir, se antoja demencial. Según ese planteamiento,Posicionamiento político contra natura que atenta directamentede todos los ciudadanos, que debe presidir la vida pública de un país que no pretenda ser una república bananera.La plurinacionalidad de España constituye la excusa perfecta para justificar los, haciendo tabla rasa de nuestra historia, vínculos y raíces comunes. Durante generaciones los españoles nos hemos movido, mezclado, convivido, guerreado y comerciado juntos, conquistado tierras y participado en las mismas batallas sin preocuparnos de nuestra procedencia. Hasta ahora, que la acabamos de descubrir. Porque sin denominación de origen no somos nada.¿Habrá que apelar al “diálogo de civilizaciones entre autonomías” para entendernos, como cuando el solar patrio estaba ocupado por musulmanes, cristianos y judíos?, fueran gastronómicas —como comer longaniza o butifarra—, folklóricas —como bailar la jota o la sardana— o lingüísticas —como decir aita o papá—,, justificar tan sangrantes discriminaciones económicas, o disfrutar de más y mejores servicios. La madre del cordero está en repartir equitativamente la riqueza nacional y no en respetar las señas de identidad de cada región, que ni la fabada, la paella, la escalibada, el cocido, los Sanfermines y las fallas están en discusión.Resulta evidente que un país del tamaño del nuestro no puede permitirse tener 17 parlamentos, 17 gobiernos, 17 legalidades, 17 fiscalidades, 17 educaciones y 17 sanidades diferentes, sin que antes o después ese tinglado salte por los aires.. Parece que por fin hemos dejado de estar todos sojuzgados y puede cada uno seguir su propio rumbo sin que nadie le frene o estorbe. Los vascos con su rh especial y su cupo, los navarros con sus fueros como premio por ayudar a Franco en la guerra, los catalanes reconvirtiendo a los llegados de otros puntos de la península a su milenaria identidad oprimida, los andaluces reclamando su deuda histórica... Y así hasta el infinito.Se ha abierto la veda de las reivindicaciones, pero encima. Este ir cada uno por su lado ha provocado que:En resumen,. Las cuentas no salen. O estado de las autonomías o Estado de Bienestar: las dos cosas no son posibles. Y el que diga lo contrario, miente. Si mira debajo de su bandera, verá que las listas de espera siguen creciendo y que las pensiones están en riesgo.Por fortuna,. Lo que no impide acercar al máximo la administración al ciudadano, descentralizando a nivel municipal la gestión de los recursos, sin necesidad de inventarse chiringuitos ni cortijos disparatados.Entre tanto, seguiremos siendo tan autonómicos como mande el guión, sabiendo, eso sí, que como nos quiten la Liga, desaparecemos del mapa.