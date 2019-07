Canto a la vieja ola atlántica de la emigración

Juan Bautista Filgueira

Juan Bautista Filgueira es socio de info Libre y autor del libro Los Emigrantes (Plaza Janes, 1974)

Hace ya bastantes años, cuando todavía era yo rapaz, oía contar a menudo hazañas e historias de emigrantes, cosa nada extraña en mi Galicia natal, pues rara era allí la familia en la que alguno de sus parientes no había "cruzado el charco" ("Este vaise, aquel vaise, e todos, todos se van. Galicia sin homes quedas que te poidan traballar". Rosalía de Castro) y digo además que el "charco lo cruzaban con su, alguna de ellas tal como el "hacer las Américas", allende los mares.Y doy fe aquí que algunos, muchos, las hacían como lo demostraba el hecho de aquellos indianos que retornaban conduciendo formidables cadillacs, a través de viejas y depauperadas carreteras que discurrían por aldeas o pueblos semiabandonados. Pero también doy fe de que otros muchos de aquellos viejos emigrantes, muchos miles, cientos de miles de emigrantes,, como si el inmenso océano, aquel "charco"que se decidieron a cruzar en larga y zozobrante singladura, se los hubiera. Y, por último, doy fe de que también eran muchos los que retornaban a su tierra, viejos, abatidos y sin fortuna, como viejo y abatido retornó aquel afilador llamado Pancho de Rábade, al que me imagino ver, como el cuento que oí de rapaz, sentado sobre un peñasco a las puertas de su aldea natal, meditando sobre el embarazoso trance de encontrarse con los suyos.Estaba el viejo Pancho sumergido en tales cavilaciones, cuando acertó a pasar por allí un joven afilador, entablándose entre ambos el siguiente dialogo:-¿Hacia donde caminas, rapaz?-Voy a recorrer mundo, como un día lo hizo mi padre, el famoso Pancho de Rábade . ¡Voy a América a hacer fortuna!De pronto, el viejo emigrante se ha quedado mudo y sin aliento; acaba de darse cuenta que el joven y animoso afilador era su propio hijo. Piensa entonces en decirle que lo de su fama es mentira, que no abandone a los suyos y que no cometa el mismo error, pues él no ha cosechado por el mundo más que. Pero al mismo tiempo el viejo Pancho de Rábade acaba de reconocer en los animosos ojos de su hijo aquella mismacon la que él partió un ya lejano día; y no se atreve entonces a desanimarle, pues piensa que aquella ilusión... ¡valía por todo el oro del mundo!Y sin darse a conocer, el viejo emigrante se despidió del joven afilador, arrancándose de esta manera:-Suerte, rapaz.-Gracias, viejo.Y Pancho de Rábade baja, seguidamente, hacia su aldea. A encontrarse de nuevo con los suyos...Pero... ¿por qué se iban aquellos jóvenes gallegos, asturianos, leoneses, vascos, entre otros, la flor y nata de la juventud? Y cuando digo la flor y nata no lo digo por decir, si no convencido de que así lo eran, porque a falta muchos de ellos de formación y de conocimientos -y no precisamente por su culpa-, suplían con creces ambas cosas en valor, fortaleza y espíritu aventurero, avales necesarios entonces para arribar al nuevo y lejano continente: la boina a la cabeza, la hogaza de pan bajo el brazo, faltos de protección y de derechos, cuando no carnaza de desaprensivos contrabandistas del trabajo, de la ignorancia y de la buena fe, en aquellos lejanos puertos de contratación.Alguien, tal vez parodiando a cierto famoso torero, me diría quecon lo que no andaría descaminado al así opinar, pero añadiría también aquí el valor, la ilusión y el espíritu aventurero de una raza, ya que otros, teniendo más "hambre" y los mismos barcos a la puerta de embarque, no han tenido el valor de "arrancarse", jugándose como ellos a una carta la aventura de un larguísimo y penoso viaje a veces sin posibilidades de retorno.Es muy cierto quecomo otros compañeros de viaje y de aventura. Pero también es cierto que si no han hecho "su América" han contribuido a hacer América; y, lo que es más importante, se ha hecho a sí mismos -los que no se han "deshecho"- y lo que han hecho tantos por sus descendientes, muchos de ellos hoy pilares de la joven sociedad americana. Justo es reconocer este dato -y que sirva a la vez de homenaje a la grandiosa odisea de la gran ola atlántica de la emigración española- ahora precisamente que tantos jóvenes andan, pues al menos aquellos jóvenes emigrantes si sabían lo que querían, aunque ahora sus ideales estén ya desfasados, como desfasada está -al menos en parte, para no pecar de optimistas- aquella injusta y voraz circunstancia que les ha tocado vivir.