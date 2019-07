Por un gobierno de coalición

Xano Ginés Altabella

Publicada el 15/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/07/2019 a las 18:09







Xano Ginés Altabella es socio de info Libre

Produce hartazgo laque se profesan PSOE y Unidas Podemos. Al parecer alguien ha olvidado el más que aceptable resultado de la moción de censura del año pasado. Los ciudadanos votamos ilusionados el 28 de abril con la esperanza de que se prolongara el buen ambiente entre formaciones progresistas para seguir avanzando en mejoras sociales y políticas acometidas tras dicha moción y muchas más pendientes que hay (reforma laboral, ley mordaza, sistema público de pensiones, etc)Desde las elecciones de abril han pasado más de dos meses y seguimos sin gobierno, imposible saber de qué hablan ambos líderes en las ocasiones en que se han reunido porque lo único que hacen es desmentirse unos a otros.Los socialistas se ofenden cuando UP afirma que estos prefieren pactar con Ciudadanos, que no se escandalicen tanto, pues a pesar que una parte de su electorado les dijo “con Rivera, no” la noche electoral, hemos escuchado multitud de veces como imploran la abstención de Cs y PP.Alegar que la suma de PSOE y UP no da la mayoría, no se sostiene bajo ningún concepto, puesto que en 2016 la suma de PSOE y C's daba menos y sí que querían gobernar en coalición.por parte de Sanchez es irresponsable y peligroso, pues como las armas, “las carga el diablo”, a lo peor le sale el tiro por la culata y las consecuencias las sufrimos quienes pusimos en ellos nuestras ilusiones. A algunos de los votantes de izquierda de toda la vida les he oído la tentación desi las convoca por el hartazgo que les causa su incompetencia, por cierto llevan embolsadas dos mensualidades sin dar ni golpe.o estuviesen incapacitados para volver a presentarse a elecciones por incompetencia manifiesta, no llegaríamos a esta situación.