¿Quién apoya a quién?

Es curioso ver cómo los dirigentes de Ciudadanos deciden elde los demás.Si Bildu se abstiene o vota a favor de una propuesta del PSOE, éstos se apoyan en los votos de los amigos de ETA. En cambio, si vota en contra con Ciudadanos y PP al parecer esos votos son invisibles.Cuando Ciudadanos se apoya en los votos de Vox para aprobar el presupuesto andaluz, para quitarle a los candidatos más votados alcaldías y presidencias de comunidades autónomas, ellos no tienen nada que ver en el asunto, son los del PP quienes llegan a acuerdos con Vox.Pero si Vox se pone exquisito y les niegan sus votos por no sentarse a negociar con ellos públicamente (porque todos sabemos que negocian) resulta que el PSOE se ha aliado con Vox.En fin, no sé cómo se puede tener tanta cara dura, ni cómo se puedede esa manera.Después de los bandazos que ha dado para al final salvarle el pellejo al señor Casado y quedarse con las migajas en todos los acuerdos, después de abandonar Cataluña, de ser casi inexistente en el País Vasco y de hacer el ridículo acudiendo a encrespar ánimos paraa sus deseados incidentes, después de ser abandonado por muchos de sus dirigentes, de mentir en cada comparecencia, de insultar a sus adversarios, de ser tan ruines que al PSOE le llaman sanchismo despreciando 100 años de historia y a todos sus afiliados, tienen el valor de pedir los votos socialistas en Navarra y en Madrid y de negar su abstención en la investidura del candidato socialista. ¿Se puede ser más incoherente?