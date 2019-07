Pablo, ¿no lo entiendes?

César Moya Villasante

Publicada el 20/07/2019

César Moya Villasante es socio de info Libre

Creo que entre Pablo y Pedro no se ha hablado claro, pero yo sí lo voy a hacer porque parece como si fueran incapaces de entenderse porque. Por eso trato de explicarlo con un poco de clave de humor sencillo.El, como sabéis es un modelo económico creado a la muerte del comunismo como único poder omnipresente que se creó sin ningún control político, cosa que se hacía antes cuando coexistían dos sistemas enfrentados, parade cualquier procedimiento sin ley. Y eso se hizo a sabiendas de aquellos que pusieron encima de la mesa el modo económico que consiste en crear dos mundos separados y muy distantes por el único dios existente: el dinero. Para ello la política tuvo que dejar de existir excepto en pequeñas dosis, o sea, que siga existiendo la llamada democracia pero sin molestar al personal que dirige desde montañas lejanas todo el entramado. De este modo, los políticos de derechas hacen el trabajo sucio para que parezca que hacen algo pero son parte del sistema para poder comer ellos también. Y a algunos que les hagan un bien trabajo, algún día, puede que le caiga algún carguito más importante. El trabajo sucio no es más que seguirles el juego aplaudiendo todo lo que quieran aquellos y, si llega el caso, legislar adecuadamente. Después de esa derecha, hoy muy arrimada a Trump, viene laque representa el PSOE en España y que es un modo consentido al que le aceptan ciertas premisas para disimular que el poder no es solo de unos señores orondos que dirigen las mayores empresas del mundo y que dan las órdenes pertinentes. Así parece que existe la democracia verdadera y que existe la oposición. Y luego esta lo que representa la izquierda verdadera, o sea, la de siempre, que en España puede ser Podemos. Y ahí sí hay problema que es necesario explicar.Porque esos dos mundos citados en una sociedad dividida es la de los de losy los. Porque eso es el futuro. Pero para ello los presupuestos sociales o requerimientos para la gente trabajadora humilde no son bien vistos por los que manejan el presupuesto. Porque no olvidemos que el montante dinerario de cada país se vigila desde esos lugares desconocidos y si existe cualquier sospecha de que se está ayudando a quien no se debe, enseguida te pueden pedir que pagues la deuda o te colocan una prima de riesgo impagable. Amenazas veladas pero que todo el mundo las entiende. No se si Pablo también, pero supongo que sí.Hasta aquí todo parece una humorada pero no lo es porque así es en esencia el sistema liberal, que no es más que un apellido delque puede acabar muy mal si seguimos a este paso. Porque la gente tiene que comer y es ahí donde los problemas se agravan, aunque hoy tampoco puede ser porque ya se han encargado de crear una sociedad adormilada para que las protestas solo sean parte de ese disimulo democrático. Además de la. Por todo lo que he explicado es por uno que nada sabe de economía pero que sí sabe leer las noticias y es fácil llegar a las conclusiones que cito.En resumen, si Pedro gana las elecciones solo se le aleccionará desde esas montañas lejanas para enseñarle hasta dónde puede llegar. Aunque no hará falta porque él lo sabe bien. Pero si llega del brazo de Pablo lo primero que se establece es un, digamos que reservada. Porque eso de pedirle dirán que los altos próceres no gustan de eso. Que empiece a pensar en que la deuda es muy elevada y que rápidamente podemos exigir más rapidez en el pago de la misma. Es así de triste e injusto pero es el sistema que nos hemos dado todos, hasta los chinos, que han inventado el capitalismo comunista. Y contra eso es contra lo que Pablo debería hablar con amigos de su ideología para enfrentarse a un modo de vida que puede matar a cientos de millones o vaya usted a saber que otra batallita para eliminar gente improductiva. Que esto no es humor, esto lo han dicho ellos a las claras. Por eso, Pedro no puede ir de la mano de Pablo a Europa para que le echen para atrás posibles mejoras sociales muy cortitas, pero dentro del margen que le permiten a él y a la socialdemocracia europea.Quizá por eso Pablo hace mal porque si aceptara lo posible que es una cercanía al gobierno pero asumiendo lo poco que pueda pedir Pedro si es presidente, habríaque podrían mejorar a mucha gente. Y si no, ya sabemos lo que viene. Gente que dice que el Madrid Central crea inseguridad en la gente, que la violencia machista no existe o que los gays se pueden curar con cursos. Ah, y que Gabilondo es un tío muy peligroso. Es lo que hay.