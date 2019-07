Manuel Jiménez Gálvez

Publicada el 18/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 23/07/2019 a las 19:15

Manuel Jiménez Gálvez es socio de info Libre

Señores Sánchez e Iglesias, déjense de marear la perdiz. A nadie se le escapa que estamos viviendo uno de aquellos momentos importantes, en los queen función de lo que se decida, se pacte, se acuerde, me da igual cómo queramos decirlo., tanta como para dejarse la piel en la mesa de negociación. Todo menos dejar que vaya pasando el tiempo hasta ver quién pisa el freno primero, antes de despeñarse por el precipicio. Esto no es una película. Ni son sólo ustedes dos quienes se la están jugando. En política no estamos acostumbrados a oír algunas palabras, algunos conceptos, comoy tantas más, así en esta línea.Parece ser que Pedro Sánchez no quiere a Pablo Iglesias en el Gobierno. Bien, aquí tiraríamos de sinceridad, que lo diga, y que se lo diga, argumentándolo. Aquí, Pablo Iglesias, tirando de humildad, tal vez también de entereza, tendría una gran ocasión de dar un paso al lado.que pueden trabajar en el Gobierno y no pretendo dar cancha a la expresión que a veces se está manejando de perfiles técnicos. Este mismo gesto le serviría a Pablo Iglesias para desprenderse de aquellaque parece seguirle; otra cosa es hasta qué punto esa imagen sea o no merecida.Siguiendo en el terreno de la suposición, si Pedro Sánchez aún no se mostrara receptivo a dejar entrar en su gabinete a ministros de Unidas Podemos, qué argumentos le quedarían mínimamente comprensibles...No es mi intención la de dar consejos a ninguno de los dos. Tan sólo empujarles, eso sí, para que sepan ver, que nos queda a todos.