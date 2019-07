Sobre pactos de gobierno (y consulta a las bases de UP)

Manuel Cuadrado

Publicada el 12/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/07/2019 a las 19:07

Pablo Iglesias

__________________



Manuel Cuadrado es socio de info Libre

Nueva actitud de prepotencia e irresponsabilidad manifestada en los últimos días por, sin acuerdos consensuados,sin dar tiempo a una negociación serena.En junio 2018 sí había un objetivo común en la oposición, erradicar la corrupción; ahora cada cual tiene su objetivo, lo que dificulta las negociaciones.La pura realidad es que, puesy ahora pretende resolver la investidura en menos de dos semanas.Tantoson unos expertos en demagogia y cinismo cuandoEsta afirmación es una auténtica falacia.de no tener que buscar apoyos. En la cuarta en la que tenía 159 escaños, (36 más que los 123 de Sánchez), como cualquier político inteligente fue con sus acuerdos firmados con la derecha nacionalista CiU y PNV. Sin embargo en esa legislatura,, que no cristalizó pues Jordi Pujol se opuso.En la primera legislatura de Zapatero (164) ERC (8) IU (5), eran pocos escaños para un gobierno de coalición (13) y, en la segunda, fue investido sin apoyos con sus 168 diputados, en segunda votación Según la encuesta publicada por el CIS el miércoles 10 de julio los españoles prefieren un gobierno de coalición PSOE-UP 26,4 % antes que un gobierno en solitario del PSOE 20,2 %.no lo que él decida, sinoEl argumento principal de Sánchez para rechazar un gobierno de coalición esqueen primer lugarincluyendo el, que rechace el delito de rebelión y sedición, como ha sucedido en los países Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza. En segundo términosi hay 12 ministros socialistas y 6 de UP,(Iglesias a lo sumo podría sugerir, nunca imponer) y así queda desmontada esa excusa.tira por tierra todos sus argumentos de no querer un gobierno de coalición PSOE-UP. Sánchez ya convocó la comisión permanente de la ejecutiva socialista con el objetivo de quedar blindado en el “gobierno monocolor” (y tener su coartada) ante las peticiones de Iglesias., los resultados electorales se reflejan automáticamente en los escaños del Congreso y Senado. Hasta el 2015 con el bipartidismo el partido que ganaba tenía diputados suficientes para sumar mayoría absoluta con los apoyos de los partidos nacionalistas o IU, que eran cifras reducidas.UP no pide la luna,, es justo y equitativo que con 7,4 millones de electores el PSOE tenga la presidencia y 12 ministerios y que UP con (3,7 millones) le corresponda la vicepresidencia y 6 ministerios.La portavoz del Gobierno tiene el cinismo de culpar a UP de querer los ministerios que le pertenecen, por los electores que le han dado su confianza. Trata de justificar lade todos los ministerios que le corresponden a UP, esto es un golpe gravísimo a la propia democracia por vulnerar sus reglas.y aquello se denominaba, ahora con la existencia de partidos políticos, esto es gravísimo pues está incumpliendo sistemáticamente las reglas democráticas, esto es absolutismo y más aún una interpretación fascista de la política, con lo que la democracia queda rota.Esto se demuestra con hechos reales dentro del entorno democrático de la UE.A la todopoderosa Ángela Merkel le hubiese encantado que el partido socialdemócrata alemán se hubiese conformado con entrar en un gobierno de “cooperación”, pero ni siquiera se lo propuso.frente a 10 de su propia formación política,y ademásLa escenificación del comportamiento de los socialistas encaja en el esperpento de Valle-Inclán,, los diputados cual rebaño siguiendo las instrucciones del pastor,(incoherencia a la enésima potencia),un poco de dignidad ante tanto bochorno, que en la UE después del tropiezo del Procés (exiliados), le van bajar la calificación democrática a España.Ante una actitud tan grave, sólo cabe una respuesta: no a volver ser humillado., pues el presidente de gobierno es el que tiene todas las prerrogativas y llevaría siempre la iniciativa del gobierno. ¿Qué mensaje podría transmitir a sus electores y a sus bases, si comete la irresponsabilidad de repetir elecciones generales?, pues él es el único responsable. Que su ego no le permite incorporar como socio de gobierno a Pablo Iglesias.Todos los castillitos que ha montado Tezanos en el aire, pueden caer cuando Sánchez no tenga argumentos sólidos que justifiquen una repetición electoral y todo por el egoísmo de querer ejercer un poder hegemónico en la “izquierda”. ¿Merece la pena correr el riesgo de darle otra oportunidad al tripartito de derecha para reagruparse y poder alcanzar la Moncloa?La obsesión y animadversión de Rivera por Sánchez es tan grande (que superaría cualquier consejo de Macron) y el objetivo y placer de desalojarlo de la Moncloa, podría ser justificación suficiente para pactar con VOX y luego lo trataría de justificar “por el bien del país”, “por responsabilidad política”, “por desbloquear una situación política que Sánchez fue incapaz de resolver”., incluso podrían llegar a la mayoría absoluta en el congreso y en el senado. Habría todavíapudiera sobrevivir a unas elecciones, quebajara del olimpo como el resto de los mortales yy de ganar la izquierday se marcaría un nuevo rumbo para retornar un bipartidismo al menos temporalmente.Alguien dirá que es ¡ciencia ficción! No hay que ir muy lejos para encontrar una alianza de la extrema derecha, La Liga, con los antisistema movimiento 5 estrellas en Italia.En la toma de decisiones importantes no ha sido un lince.que es cuando se produjo el verdadero sorpaso de Podemos+IU+Equo en votos en relación al PSOE. Podemos 5.189.333 + (IU+Equo) 923.105 votos, que totalizaron 6.112.438 frente a los 5.530.693 del PSOE.el 14 de junio de 2017, pues estas se plantean para ganarlas y no para perderlas. En la moción de censura de Sánchez contra Rajoy el 1 de junio de 2018 Iglesias, con un patrimonio de más de 5 millones de electores frente a sólo a 5,4 del PSOE. Fue sorprendente que un partido pudiera gobernar en solitario con 84, frente a 169 de la derecha y con UP como “convidado de piedra”. Este papel secundario le ha hecho mucho daño siendo una de las razones principales por la que se produjo el fracaso electoral del 28-A, al consolidarse comoen la última legislatura., por el bombardeo mediático desde el gobierno y del señor Tezanos con sus encuestas que le otorgaban un 39,5% al PSOE, hasta el extremo de dudar de sus propias convicciones y responsabilidad.Por ello sería muy recomendable que dedicara un día para viajar a Alemania a entrevistarse con Olaf Scholz para saber cómo consiguió los 6 ministerios para el Partido Socialdemócrata alemán, en la misma proporción de sus votos.La última propuesta de Iglesias recogida de su artículo “queremos que sea en julio” el pasado miércoles 3 de julio en La Vanguardia: “Si se verifica la hipótesis del PSOE la investidura no sale adelante tras presentar un acuerdo integral de gobierno de coalición, nosotros nos comprometemos a revisar nuestra posición”. Es de una ingenuidad manifiesta hacer esta propuesta, basta con que el PSOE haga el “paripé” de negociar con ERC (sin querer llegar a un acuerdo) para que estos voten en contra, como sucedió el viernes 8 de febrero de 2019, cuando el gobierno de Sánchez rompe las negociaciones con los independentistas, a costa de tirar por tierra sus propios PGE.Es una falta de imaginación política y de responsabilidad, dejar en manos del PSOEcuando esta decisión, por ello. Existe una única salida, plenamente democrática contenida en los estatutos realizad (¡¡ya!!) una consulta vinculante a las bases si quieren un gobierno de coalición PSOE-UP con un número de ministerios proporcionalmente al número de electores.El artículo 14 de los estatutos de Podemos estipula que losse consulta a las bases. Este artículo lo está incumpliendo Pablo Iglesias durante todas estas negociaciones, esta consulta hay que realizarla a priori y no a posteriori, son los inscritos los que tienen que decidir y no el secretario general y una vez que las bases hayan decidido, Iglesias deberá transmitir el resultado a Sánchez. Por ningún concepto puede tomar él la decisión y luego plantear un plebiscito de aceptación para que asuman lo que Iglesias haya decidido, que supondría una manipulación de las bases y por tanto una maniobra antidemocrática gravísima.Una maniobra en falso u otro fracaso más pondría en peligro la carrera política de Pablo Iglesias.Ya en 2016 se hizo una consulta a los inscritos “antes” de votar en la investidura de Pedro Sánchez y el 88 % de los inscritos votaron “no” a apoyar un pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos.Eso sí, de conseguirse el amparo de las bases todas las corrientes ideológicas dentro de UP, apoyarían esta decisión y se formaría una comisión integrada por las distintas corrientes de la coalición, anticapitalistas (José María González, Kichi), IU (Alberto Garzón), Equo (López de Uralde) o personas en los que ellos deleguen.Esta es la única forma democrática de ir todos unidos en las reivindicaciones que se presenten, tanto en la configuración del gobierno de coalición, cómo en los puntos programáticos más importantes.Con este procedimiento plenamente democrático se consiguen1)2), la parte más complicada del pacto quedaría resuelto y quedaría rechazado automáticamente el “gobierno de cooperación”, si la respuesta fuera de apoyo al gobierno de coalición PSOE-UP.3) Si Pedro Sánchez cometiera la irresponsabilidad de repetir elecciones el mensaje al electorado de izquierda sería muy clara, toda esta escenificación esperpéntica que ha movilizado Sánchez no se olvida en dos o tres meses, quedando claro que. Convirtiéndose el voto a UP como voto útil de la izquierda.4) La verdadera izquierda, la que defiende los derechos humanos, la de los animales, la ecología y sostenibilidad del planeta, la que se identifica con los valores libertad, igualdad, fraternidad y justicia, la que quiere instaurar un verdadero Estado de derecho y democrático sin “totalitarismo” ni “exclusividad”, la que cree en la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos para poder entrar en un gobierno, sin discriminaciones, no se arrodilla ni ante el PSOE ni ante la CEOE, las grandes empresas, los poderes fácticos… y cuando alcanza una cuota de poder en el gobierno que le corresponde por los millones de electores que le han dado su confianza, utilizan esos ministerios, esos asientos,Que velarán en todo momento