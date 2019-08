Pablo Iglesias nunca gobernará

Antonio Alarcón Nicolás

Antonio Alarcón Nicolás

Me parece significativo que los tertulianos de televisión y radio no toquen el tema del que hablaré a continuación, conclusión que saco de la lectura de muchos periódicos digitales.Durante la II Guerra Mundial, el enemigo más feroz que tuvieron los-sobre todo en los países ocupados- fue el Partido Comunista local, haciendo labores de sabotaje y colaboración con los aliados, como fueron los franceses, italianos holandeses, checos,etc.En España, ocurrió lo mismo en la posguerra. Elfue el que en mayor numero de militantes. Muchos de sus militantes sufrieron la represión, con torturas y prisión.Una vez acabada la II Guerra Mundial, los comunistas se presentaron a las elecciones y en algunos países, por ejemplo Francia, llegaron a estar en el Gobierno. Mi pregunta es, ¿dónde están los todopoderosos partidos comunistas francés, italiano y demás países europeos? La respuesta es bien simple y conocida:, existen de forma testimonial, pero casi inexistentes para la tarea política cotidiana.¿Las razones? Muchas. En primer lugar que. La CIA ya se ha encargado de ir, por unos medios o por otros, eliminando a los enemigos rojos en los diferentes países (véase como ejemplo España, de ser un gran ejército en la clandestinidad, aunque fue legalizado por Adolfo Suárez, en la actualidad solo quedan residuos). En segundo lugar, el, el supuesto Gobierno oculto del mundo. Y que desde su fundación al terminar la II Guerra mundial, uno de sus principales idearios es la. Ya lo consiguieron con la URSS y poco a poco con los demás países donde existe o existió este partido político. Sobre este Club se dice que es la biblia de organismos como la OTAN, el FMI, la ONU, el BCE y la Comisión Europea.En Portugal, el Partido Comunista está como, pero no gobierna.Si los antes citados están en contra de la existencia de personas con ideologías comunistas en Gobiernos nacionalesSin olvidarnos de la oposición del Ibex-35, la patronal empresarial, las multinacionales, etc. etc.Con el tiempo (yo no llegaré a verlo, pues soy ya mayor), Pedro Sánchez, a buen seguro desvelará en sus memorias las presiones que recibió, por parte de organismos internacionales, para que Iglesias no entrara en el ejecutivo. De hecho, el mayor y más importante banco del mundo ya indicó que