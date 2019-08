No somos su preocupación

Publicada el 02/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/08/2019 a las 20:33

Mario Diego es socio de info Libre

No voy a perder tiempo hablando de los tejes y manejes que se traen el microcosmo político y su séquito para saber quién pacta con quién o quién gobierna con quién; no solo porque los principales interesados se encargan de ello hasta la saciedad, sino también porque. Mi suegra califica todo lo que está ocurriendo desde que acabó el último ciclo electoral de “política trapera”, pido perdón en su nombre a los traperos que, tan bien que mal, intentan ganar honestamente algunos céntimos vendiendo en el rastro lo recuperado en los contenedores.Lo que está sucediendo es la demostración práctica de la utilidad real de una papeleta en una urna. Aun a sabiendas de que quien ganó las elecciones apenas representa el 22% del censo electoral,de comunicación para explicarnos lo que los españoles quisieron decir con sus votos; cada uno, naturalmente, llevando el agua a su molino.Las elecciones son una oportunidad que la democracia burguesa nos proporciona para expresar y poner de manifiesto nuestros problemas y reivindicaciones, no obstante,, pero sí mediante tenaces y constantes luchas.Según la prensa económica, este año sería el noveno de la supuesta recuperación económica. Si hablamos del incremento importantísimo de los dividendos repartidos a escala mundial por las principales empresas cotizadas en Bolsa –244.700 millones de dólares (215.336 millones de euros) en el primer trimestre de 2018 y 241.210 (212.265) en el cuarto–,En lo que no cabe ninguna duda es que nos la han hecho padecer sin ningún reparo.En 6 meses dicha burguesía ganó 427.601 millones de euros, 45.000 euros menos que el presupuesto de 2019 para España. El capital ha sabido protegerse de los estragos ocasionados por la crisis financiera, e incluso. La multiplicación de los ERE afectando a todos los sectores, reducción de plantillas, contratos basura, precariedad laboral y 8,5 millones de personas en el umbral de la pobreza son las consecuencias de dicha sobreexplotación.Sea cual sea la situación económica y se califique como se califique, ya sea de “recesión”, de “crac financiero” o de “recuperación económica”, para los economistas burgueseso, dicho de otra manera, “es lo que toca”, sobre todo, lo que nos toca. Sus amos saben cuidarlos para que continúen contándonos memeces. Por eso,, y más aún cuando vemos, año tras año, esfumarse las conquistas sociales obtenidas en tiempos de bonanza.No son los que hoy están en el candelero disputándose sobre lo que supuestamente “los” españoles han expresado o no en las urnas quienes realmente gobernarán, gobierne quien gobierne., esas mismas que deciden si cierran o trasladan sus empresas, si congelan o disminuyen los salarios o quienes deciden cuándo nos jubilamos sin necesitar el aval de ningún jefe de Estado o parlamento.Cuando la clase trabajadora duda de lo que su fuerza colectiva podría proporcionarle, inexorablemente son los valores de la sociedad burguesa, coreados por sus voceros mediáticos, quienes se imponen. No obstante,basada e impuesta por la insaciable y continua búsqueda de la rentabilidad.