'MasterChef' electoral de Tezanos

Publicada el 04/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/08/2019 a las 17:43

Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

Este cocinero electoral, socialista, a veces acierta y a veces se equivoca. Y sobre todo desbarra cuando condimenta. Hace pocos días publica los(Centro de Investigaciones Sociológicas), realizadoRecordamos que es la cuarta ocasión en la que no consigue ser presidente. Y ya es el colmo de la ineficacia política.El sondeo refleja la nueva receta culinaria de Tezanos, que consiste precisamente, ahora, encon datos inexactos y ya pasados.Debería, este listillo de las encuestas, gurú o chef, publicar ya los desánimos de unos y otros por los errores en las negociaciones y las continuos bloqueos para formar un gobierno de coalición. Pero no contento con esto se atreve a hacer declaraciones matizando más a su favor este guiso electoral. O sea, que ahonda en que elTotal que Pésanchez sí triunfa y los demás partidos ni tendrán casi representación en el hemiciclo del Parlamento. Es de risa –y de escándalo– las sandeces que afirma Tezanos en el medio televisivo del socialismo, la SER. Además, esta vez interpreta referencias que no posee.Algunos defensores suyos nos recuerdan que Tezanos en las anteriores elecciones acertó –con su CIS–. Y nos recriminan que muchos –de derecha e izquierda– decíamos entonces lo mismo que ahora. Aclaremos que en las elecciones andaluzas –diciembre 2018– Tezanos no dio ni una. Y así le fue al PSOE, de desastre.Luego,. Deberán explicarnos por qué esta vez no las lleva. Está claro que sin cocina el voto declarado del PSOE es mayor. Es una decisión política con interés de influir en la opinión pública. Lo que más o menos todo el mundo sabe –en este mundillo del marketing electoral–, es que con cocina el dato es más fiable. Por tanto, ¿por qué ahora lo publican sin cocina?Ni aunque estuviéramos todo el verano haciendo un MasterChef con Tezanos entenderíamos sus decisiones y sus recetas porque las manipula de tal manera que parece más un druida de los antiguos guerreros sijs que un sociólogo de universidad. En sus pócimas hace lo que quiere con los datos.Es pronto para hablar con más claridad de las tendencias o intención directa de voto,. Incluso algunas hablan de voto de castigo por no conseguir Pésanchez la investidura a presidente de Gobierno (4 veces ya…).La otra vía que contemplan algunos barones y exbarones del PSOE –más socioliberales–, aún lejana, es. Pero, cuidado con frivolizar con ellas, pues las carga el diablo y les puede salir a algunos el tiro por la culata.Y en el caso de elecciones repetidas, aunque UP perdiera escaños, y el PSOE obtuviera más escaños que ahora, va a seguir necesitando un puñado de ellos para gobernar. Más o menos 30 o 35. Un resultado también casi repetido del 28-A, pero con más de seis meses perdidos. Lo que está por ver, otra vez, es siEn caso de tener que volver de nuevo a las urnas, existe una mayor bolsa de indecisos a los que convencer, y otros ya fijos hacia la abstención o asqueo total de la política inútil de pactos.Algo que Tezanos no ha metido en su menú del sondeo, y que podría dar la vuelta a los resultados, de aquí a noviembre, es esa gran abstención. No es muy tranquilizador y positivo para la izquierda y el progresismo (PSOE, Unidas Podemos y otros…) que lo poco que se puede predecir con claridad es que la abstención aumenta en los últimos barómetros del CIS. Mientras que en los sondeos de marzo era del 7,5 %, en junio ya subió al 9,7% y ahora ya superaría los 11,3 puntos más el porcentaje de los votos nulos y en blanco.Y la opción de–o como se llame en el futuro– es aún inmadura, sin confirmar, y tampoco solucionaría el problema de encontrar socio estable para la coalición de gobierno, pues necesitaría más escaños.con algunos acuerdos programáticos con Podemos, IU, PNV y cía. Vamos, lo que se dice un gobierno a la portuguesa. Y dicho sea de paso, ese gobierno del–y no con la izquierda– temas como la reforma laboral, dejándola descafeinada y a la baja, con apenas beneficios para el trabajador.Está muy clara la. Cada día confirma más que su primera opción es gobernar con el. Es lo que hay. Y lo que le impone el IBEX 35 y los poderes fácticos y financieros, o sea, la élite que gobierna realmente en España. Ni derecha pura y dura ni izquierda progresista; solo centro derecha, “confuso, difuso, inasible y voluble”. Y así, hacer lo que se quiera en ese. Entre otras cosas el baile de la yenka. Acuérdense los más viejos: “Izquierda, derecha, adelante, atrás…”Pésanchez, con tal de estar cuatro años más en el sillón de la Moncloa –con el trireactor Falcon 900 incluido–,. Y todo, gracias al MasterChef Tezanos y al mago Iván Redondo.