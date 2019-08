Vicente Montejano Conejero

Publicada el 10/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 09/08/2019 a las 21:33

Vicente Montejano Conejero es socio de info Libre

Cuesta creer que en este siglo y país asistamos a ese pulular de deambulantes del rencor y la falacia, parladores de lo ajeno que infringen normas cuando no crean infamias siempre sobre el que está enfrente,del que convierten, así, en mal contrario o adversario.Parlanchines que, como tahúres, juegan con dardos apestosos y lenguas viperinas que experimentan envidia y perversión sobre aquello que no pueden alcanzar por su deformada visión que tienen de la verdad y la vida, recreándose en un fétido ambiente que se centra y agrede a gran parte de la ciudadanía que, sin culpa alguna, viene padeciendo esta, y que algunos politólogos ya apuestan por definir como absurd and different country o meramente Spain is different.En esta España nuestra, pues, ese venir y devenir de un pasado siniestro ha dejado lastre y poso, con miméticos individuos que recogen el legado turbio —cuando no tenebroso— de sus ancestros, dando un valor cultural que no tienen a costumbrismos arcaicos que nada tienen que ver con el arte y la dignidad humana, pero que sonEntre otros ejemplos de vejámenes:domésticos o en extinción,indiscriminadas de bosques yde acuíferos y recursos naturales,capoteadas con reses víctimas,de calcetín y tulipas a merced de poderes fácticos que actúan como prófugos de una sociedad a la que dicen representar o salvar, enarbolando banderas, proclamas, himnos o salves como reclamos sumisos hacia una divinidad aparente y superior que a tenor de lo que pasa en este planeta parece que no se inmuta ni da visos inmediatos de soluciones…Y mientras, en nuestro país, conocido como España,desde ha meses para evaluar si aplica alguna de las fórmulas habituales en las políticas de la Unión Europea o de nuevo encalla en los acantilados del antiguo régimen franquista y décadas después prosigue sin saber utilizar la bitácora que lleve a un recorrido y destino distinto.