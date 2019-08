Isabel Díaz Ayuso y Plácido Domingo

Publicada el 15/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/08/2019 a las 20:25

Domingo Sanz es socio de info Libre

Este título huele a demagogia de la fácil pero, por favor, deje que me defienda:que cada día inyectan en nuestros cerebros los que manejan el entramado.Las muchas vueltas que da la vida han conducido a que el martes y trece de agosto de 2019 dos personas de profesiones distintas perohayan conquistado unas cumbres que hasta el momento desconocían.de nuestros protagonistas. No sé si a usted le ha pasado lo mismo.Dos días antes Isabel acudió a territorio amigo: “”, dijo en una entrevista en El Mundo.Pero al día siguiente salieron a la luz los e-mails más famosos de su vida, escritos de su puño y tecla. Han manifestado, negro sobre blanco, quePor tanto, lo menos malo que se puede pensar de ella, y siempre que creamos a pies juntillas en lo de su “honradez”, tan subjetiva, es queIsabel ha alcanzado la Presidencia de la Comunidad de Madrid sin que nadie la moleste, y nosotros no queremos ser menos. En España todos somos iguales, menos ese en quien está usted pensando y su padre. Pero hoy no toca hablar de esos dos, y ninguno de ambos se llama Isabel.El próximo día que un guardia intente ponerle una multa, a usted,. Y si insiste en sancionar, le enseña usted a Isabel en la portada del periódico que lo fue de Pedro J. El agente quedará hipnotizado y usted podrá seguir incumpliendo a coste cero.Por su parte, Plácido no ha querido cumplimentar un cuestionario que le ha enviado Associated Press, pero sí ha emitido un comunicado advirtiendo de acusaciones “inexactas” de antiguas empleadas suyas, y defendiéndose con el argumento de que “”, según informa Público, que también se hace eco de que la Orquesta de Philadelphia acaba de cancelar una actuación del tenor. Al poco rato, en la tele informan de otra cancelación, con investigación incluida sobre los abusos denunciados.También podemos aprender de Plácido para dar satisfacción a nuestros deseos más íntimos. Sin perder de vista que somos los que pagamos.En la próxima ocasión que podamos disfrutar de su voz en directo podríamos organizar un motín de espectadores para, antes de que comience el espectáculo,No sabría explicar por qué me ha venido este grupo a la cabeza, pero sí lo que dice la entrada que habría comprado para forzar a Plácido. Salvo que me enseñe contratos firmados con cantantes y bailarinas en los que ponga “excesos íntimos incluidos”.A pesar de las respuestas de ambos personajes para defenderse del acoso de sus pasados, es imprescindible dejar constancia de que solo sabemos lo que hemos visto en los medios y, por tanto,, desde pensar en complots de sus adversarios hasta, con intenciones tan retorcidas como arriesgadas, suponer montajes de sus entornos para reconquistar las portadas.Pero sigamos aprendiendo y atacando con ideas.Personajes mediáticos que, quizás, disfrutarán un día del privilegio de mentir sin consecuencias ante un tribunal al que acudirán como acusados,Por ejemplo, preguntarle a Plácido si el mismo día que se hicieron públicas las acusaciones, es decir, el martes, ya las conocía, o cómo puede explicar que supiera que contenían “inexactitudes”. Y en qué consisten.Y pedirle a Isabel sus mensajes y su ordenador antes de que pueda destruirlo a martillazos.Pero. ¿Alguien puede imaginar lo que habría sido una condena del Supremo contra Casado por lo de su muy sospechoso master de la URJC?Por supuesto que la gente de derechas tiene sus propias ideas sobre la vida y la sociedad, pero, que hay muchas maneras privadas de ganarse la vida. Por ejemplo, cantando como un tenor y enfrentándote después a la justicia sin aforamientos que te blinden, y arriesgándote a ver cómo te anulan los contratos previamente firmados.A mí, personalmente, con su respuesta, Plácido me ha parecido mucho más sincero y valiente que Isabel con la suya.Por cierto,