Jácaros y desvergonzados parlamentarios

Publicada el 29/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 28/08/2019 a las 20:41

Vicente Montejano es socio de info Libre

A pocos días de un nuevo desafuero, se suscitan nuevas elecciones para obtener mayoría absoluta y de ese modo desistir de cualquier negociación que la cúpula del partido más votado (PSOE) considera un fiasco sin aceptar las exigencias de Unidas Podemos, aunque gran parte de la ciudadanía ve en ello un somero fiasco yy no procesa ningún atisbo de hacer que las leyes sean mejores y más representativas, ni con ello determinar con aciertos seguros y forzar el contenido de las políticas a emplear.En conclusión, volver a repetir elecciones significapara hacer posible cualquier fórmula válida, tal y como se llevó a cabo en ese país en el que nunca se ha creído: digamos que hablamos de Portugal.Por tanto, toca ahora recomponer una escena nada obsidiana y sí de acuerdos mutuos, que traten de no desperdiciar ninguna oportunidad para conquistar o fortalecer derechos adquiridos y derogar reformas o leyes ajenas a los avances que una autotitulada izquierda debe llevar a galaSustentar el crecimiento económico, reducción del paro así como de la deuda y el déficit del PIB, la revalorización de las pensiones con el IPC, la subida del salario mínimo, la reversión de las privatizaciones con especial ahínco de mantener incólume la sanidad pública, la derogación de la ley mordaza y de la reforma laboral del PP… son, entre otras, medidas inmediatas que deben actualizarse.Es de esperar que la razón y el sentido común impere y que la desvergüenza y el descrédito visible de jácaros, fatuos, pipiolos, niñatos o peleles, en el peor argot,PP y Cs no deben cruzarse de brazos maliciosamente y con su estrategia hacer que la burra vuelva al trigo,. Por el contrario, deben abstenerse a fin de lograr luego una mayor y mejor fiscalización y oposición.Vox, por su parte, no debe injerir en el progreso de este país. Si lo que pretende es establecer una cultura nacional recesiva propia, que abran capillas yPSOE y Unidas Podemos deben permitir un gobierno en el que ninguno de los dos se antepongan,, huyendo de esa relevancia insolidaria de algunos nacionalismos en defensa de un territorio en perjuicios de otros, y evitando que tantas constelaciones electorales produzcan desafección política entre la ciudadanía y connivencias viciadas de personajes corruptos que viven a base de los demás de los entresijos de una mala praxis de lo que entienden como democracia.