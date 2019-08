Manuel Cuadrado

30/08/2019

Manuel Cuadrado es socio de info Libre

En la Unión Europea, pero Pedro Sánchez , que presume de ser europeísta no le gusta esta forma democrática de formar gobierno y quiere imponer uno monocolor, buscando y rebuscando la excepción a la regla Portugal, que junto con Malta no han implementado todavía un gobierno de coalición.Sánchez se quiere agarrar a un clavo ardiendo al poner el ejemplo de Portugal, queTanto el bloque de izquierda como el PCP muestran una diferencia muy acusada con UP.En primer lugar, Portugal es un país homogéneo porque no tiene autonomías.Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura, porque tienen mayoría absoluta. Igual sucede con los ayuntamientos. Así puede entenderse que en Portugal mencionar un gobierno de coalición es un tabú.Segundo. En Portugal existen diferencias muy significativas entre el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista. En España existe una sintonía ideológica, más aún cuando los tres partidos más significativos forman una coalición permanente (Podemos, IU y Equo).Tercero. Para conseguir algo es necesario al menos buscarlo y por las razones antes dichas, perfectamente justificadas,y en España UP lo exige siguiendo el ejemplo de la Europa democrática.Aunque se dice que en este país no ha existido un gobierno de coalición, no es del todo cierto porqueLa diferencia fue que la coalición se formó antes de las elecciones y gracias a ello pudieron ganarlas, al conseguir escaños en todas las provincias, hasta en las más pequeñas, c. Si no hubieran formado la coalición, posiblemente no hubieran alcanzado los 50 diputados y el PSOE hubiera conseguido la mayoría absoluta.A partir de 2016, cuando se liquidó el bipartidismo,que no se llevó a cabo por la incompetencia de Sánchez que calculó mal los apoyos y le faltaban 46 escaños.¿Entonces por qué ahora se niega a configurarlo con UP?Alguien puede decir que hay voces críticas dentro UP que están en contra del gobierno de coalición. Efectivamente, IU, que está en la ruina económica y tiene un verdadero terror a enfrentarse a unas nuevas elecciones porque no puede afrontarlas económicamente,Por tanto ha sido una excelente noticia que tanto Garzón como los dirigentes de IU hayan recuperado su madurez política y hayan cerrado filas con la dirección de Podemos: de sabios es rectificar.El derrotero de la corriente Anticapitalistas, al afirmar: "y más adelante, "por ello nuestra posición ha sido y es negociar desde la izquierda un acuerdo programático de investidura (...) a cambio de permitir el gobierno de Sánchez y pasar a la oposición, condicionar con los votos la acción legislativa y gubernamental".Eso de permitir gobernar a Sánchez es una falacia, pues ponen como condición que el PSOE aceptara las 20 condiciones que ellos imponen. De ellas hay al menos doce que Sánchez no aceptaría y, como consecuencia de esas discrepancias insalvables, el voto sería negativo.El motivo de Anticapitalistas de no querer entrar en el gobierno de coalición es porque, por todas las barrabasadas que han cometido contra los ciudadanos. Por ejemplo, las políticas de derechas de Felipe González, con sus reformas laborales no para mejorar sino para precarizar sus condiciones laborales y otras tantas huelgas generales; el desmantelamiento de casi toda la industria a gusto de la Unión Europea, para que Alemania pudiera exportar sin limitaciones; el escándalo del hermanísimo Juan Guerra, que obligó a Afonso Guerra a dimitir… ¡para qué continuar! Luego Zapatero fue el que inició sin contemplaciones para la ciudadaníala claudicación y postración ante el gran capital. Todos estos son los verdaderos motivos por los que Anticapitalistas no se quiere mezclar con el PSOE en un gobierno de coalición.Si el PSOE ve muy positiva la posición de Anticapitalistas, que negocie directamente con ellos y la dirección de Podemos no tendría ningún problema de concederles la libertad absoluta de actuación. Pero al final de la negociación se encontrarían con cero apoyos, que son los diputados que disponen en el Parlamento.La dirección de Podemos ha elegido esta fórmula de un gobierno de coalición pues esen el Consejo de Ministros, y es la forma de Gobierno que se utiliza en nuestro entorno democrático de la Unión Europea cuando no se tiene mayoría absoluta. Esta presencia ministerial es la propia esencia de todos los gobiernos de coalición y marca la gran diferencia con un control externo (gobierno a la portuguesa), el mismo que pueden ejercer el PP y Cs.La única forma democrática de forma de gobernar un país cuando no se tiene mayoría absoluta, es con un gobierno de coalición.Es alarmante que Sánchez elija la forma de gobierno de Portugal, que representa la excepción. Sus argumentos quedan en precario frente a UP, que gana por goleada en cuanto a países de la UE con su fórmula: 25 a 2. La misión del candidato que va a ser investido es buscar los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y a cambio tendrá que ofrecer participar en el gobierno (no puede imponer nada) y el partido que le va a dar su apoyo le exigirá dentro de una ponderación aquello que le corresponde en el gobierno (conforme al resultado electoral)El término desconfianza es un sentimiento que permanentemente está instalado en la política y por ello principalmente se acuerdan los gobiernos de coalición, puesPero tratándose del PSOE, el riesgo de incumplimiento con un gobierno monocolor crece de forma exponencial. El PP todos sabemos que va a aplicar políticas de derechas y va a actuar con medidas antisociales. En cambio el PSOE promete justicia social antes de llegar al gobierno y cuando lo ejerce, se vuelve amnésico, complaciendo al gran capital (con la consiguiente frustración de los ciudadanos),Recientemente Sánchez dinamitó sus propios PGE al romper bruscamente las negociaciones con los independentistas catalanes, empujándolos al voto negativo,(aquí le salió el tiro por la culata).En cambio Sánchez no puede tener motivos para desconfiar de Iglesias, que le ha encumbrado hasta lo más alto a la presidencia del Gobierno: sólo tiene motivos de agradecimiento, como en algún momento puntual lo ha expresado hipócritamente, pues luego le dio la puñalada trapera al vetarlo. Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Ábalos, Lastra, Robles…A este personaje, que presume de constitucionalista,, rompiendo las normas democráticas del entendimiento entre los distintos partidos para alcanzar la investidura. Cambiar las leyes en beneficio propio también era propio del franquismo y estas maniobras antidemocráticas se han criticado con dureza cuando se han llevado a cabo en algunas repúblicas sudamericanas.El martes 20 de agosto UP presentó un programa de gobierno y varias opciones de gobierno de coalición, todas ellas muy modestas. Entre los ministerios elegidos están Sanidad (que tiene sus competencias transferidas a las CCAA) y Vivienda (que no es ni medio ministerio). Es decir, que ldel 28A, que cualquier persona inteligente puede saber que está entre 4, 5 y o 6 ministerios,Esta propuesta se realiza con seriedad y firmeza, cada una de ellas con sus competencias, de las que carecían en julio, y se exponen cuatro opciones para que Sánchez elija cual es la que más le interesa. Se expone con la mayor transparencia para conocimiento de la ciudadanía. Al mismo tiempo estáHay que reconsiderar la consulta que aprobaron las bases y por lo tanto,de esta índole (Sánchez está en deuda con Iglesias) sólo la pueden practicar los cobardes que sólo quieren tener por ministros a corderitos que se acobarden ante su pastor (esta técnica la practicó Franco perfectamente).Es puro cinismo cuando Calvo acusa a Iglesias de querer ministerios. Los que exige UP son menos de los que le pertenecen: en cambio Sánchez los quiere todos, robándoles los que le corresponden a UP. Con su empecinamiento se ganará el calificativo de ladrón de ministerios. La respuesta de Calvo de que la propuesta de UP es "inviable"porque sí, pues no hay ningún argumento objetivo que lo avale. La intervención de Margarita Robles en La Sexta Noche fue patética, un disco rayado que repetía sin cesar: asegurando que los demás partidos solo tenían intereses partidistas, que tenían que facilitar la investidura de Sánchez en un acto de responsabilidad, sin aportar nada a cambio, ni adquirir compromisos, que el PSOE pretendía un gobierno estable y progresista... habló, cómo no, de la desconfianza, que UP había dejado de ser socio preferente y que sus relaciones con UP serían a través del Congreso… Con esta actitud el PSOE rompe la negociación con UP. La finalidad es conseguir un investidura gratis yUP ya ha hecho su trabajo y ha puesto sobre la mesa de negociaciónComo Sánchez está por encima del bien y del mal, en vez de aprovechar el tiempo (como hacen los malos estudiantes que suspendieron pero quieren aprobar en septiembre), s(como ya indicó Ábalos) trasladándole toda la presión, para que otorgue su voto afirmativo y culpándole de antemano del fracaso de su investidura.de una legislatura, inexplicable forma de seducir a una coalición de la que se necesita su voto de investidura.Ante estas perspectivas, no es posible darle el voto de investidura a un personaje que encarna