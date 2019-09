El tren como vertebrador de un país

Publicada el 07/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/09/2019 a las 18:42

¿Es el AVE la solución para todo?

Propuestas para el desarrollo equilibrado, sostenible y eficiente del ferrocarril

Losconstituyen una de las bases del desarrollo de un país, por varias razones:- Generan gran cantidad de- Facilitan unade personas y de mercancías.Pero a la vez, y esto es muy importante también, tienen la capacidad de, posibilitando sus relaciones entre regiones, fomentando el turismo, y potenciando el desarrollo entre regiones pobres y ricas. Y esto se consigue creando una red amplia y diversificada que no responda a criterios espurios políticos y/o económicos, sino, sobre todo, aPor tanto, el ferrocarril puede ser una buena muestra de esas intenciones y voluntades, donde utilizar los recursos de forma redistributiva y ayudar a. Sin embargo, gran parte de su desarrollo ha estado marcado por, basado en, capital socio-política de donde parten las líneas férreas a modo de radios y por donde cualquier paso es obligado (salvo algunas excepciones incompletas o con escasas prestaciones: corredor mediterráneo, corredor andaluz intrabético, corredor cantábrico …). Algunos de estos trazados fueronantes de su finalización (Linares-Albacete-Valencia…) , otros se dejaron al abandono (Vía de la Plata, Granada-Murcia …) hasta su(años 80) y por último, otros fueronpor las Comunidades Autónomas para que no se cerraran., implementado por la concepción radial, que fortalece ese carácter nacional centralista, es decir, se trata de una geopolítica diseñada desde y para el centro de poder, Madrid., con carácter público, pero con grandes dosis de, de intereses económicos, a veces contrapuestos.El ferrocarril comienza siendo lade transporte de mercancías a gran escala (minerales, madera, cereales, ganado,…) y, paralelamente, de personas entre núcleos de población más o menos densos, pero todos cono de grandes tonelajes de productos. Al inicio (en torno a 1850) se fueron creandoque operaban en determinadas zonas de España (Caminos de Hierro del Norte, MZA, Andaluces…) de capital francés, alemán o inglés y de empresarios españoles como el marqués de Salamanca. El potencial del ferrocarril es tal que se convierte en sí mismo en uny en un. Esto, con sus vaivenes y crisis inversoras, se mantuvo hasta la década de los 30. Después, y con motivo de lay su enorme destrucción, se nacionalizan las pérdidas y se crea(1941), empresa de carácter estratégico nacional que asume toda la red y regulariza todas las normas ferroviarias de las compañías., generando una red radial con centro en Madrid (esto se puede comprobar con la observación detenida del mapa ferroviario de España). 150 años después esta concepción geopolíticacon algunas escasas excepciones ya mencionadas.Por el camino quedaronlos trazados transversales que no pasasen por la capital (Vía de la Plata, Andalucía-Levante, Santander-Mediterráneo,…).Un ejemplo de esto ha sido el(Sevilla-Antequera-Málaga-Granada) que, después de muchas vicisitudes, quedó configurado conen Utrera, La Roda y Bobadilla, eliminando otras opciones y otras alternativas, algunas ya ejecutadas por Jaén, por la sierra de Cádiz… pero es que, además, la línea estuvo(traviesas de madera, tramos de carril mal alineado, obsoleto y sinuoso), y tan es así, que el tramo Bobadilla-Antequera-Loja-Granada estuvo a punto dede viajeros (años 80). Su déficit fue150 años no han bastado para mejorar y crear unaque relacione en condiciones racionales sus provincias. Todo lo que se ha mejorado ha ido en función, mayormente, de sus uniones radiales con Madrid y a(250 km/h.), y gracias a eso todos quieren engancharse a la alta velocidad como. Así que el corredor de Granada a Bobadilla (hasta hace unos años prácticamente abandonado), se ha convertido en unpara unirse en Antequera-Sta. Ana hacia Madrid (y como antenas a Málaga y Sevilla –por Córdoba- próximamente), abandonando la línea por Moreda-Linares (en la práctica solo para Almería).El tramo de(135 km) , también quiso resolverlo la Junta (con gobiernos del PSOE) a lo grande, con unacon una inversión de más deen el acondicionado del terreno, pero se ha quedado paralizado porpara concluir (¡faltarían otros mil millones!).Todos estos proyectos siguen los modelos expuestos anteriormente y han añadido el modelo AVE, que no cambia nada en cuanto a su concepción, pero ahonda en las fuertes discordancias que estány creando una. Qué duda cabe de que aporta un factor importante de rapidez, modernidad y atractivo, pero muy caro (de 15 a 20 millones de euros por kilómetro), y que también se aprecia en los(salvo ofertas).El AVE requiere de una infraestructura con unosque hace que los costes de construcción estén sobre losde media (según las dificultades orográficas, viaductos, túneles,…). Elanual se estima en cien mil euros por kilómetro al año.La transformación de un trazado para acondicionarlo ase sitúa de los cuatro a ocho millones de euros por kilómetro, incluyendo laspara las mejoras. El mantenimiento es de 50.000 euros por kilómetro al año.Es decir, que con el coste de 100 kilómetros de AVE se podrían transformar 300 kilómetrosm de los trazados actuales, mejorando ampliamente sus prestaciones.Por ejemplo, el recorridose habría concluido en su totalidad (incluidas variantes) y sus tiempos serían(una hora y 45 minutos) con una velocidad comercial de 140-150 km/h, frente a las más deque venía utilizando, con paradas en Loja, Antequera, Osuna, Marchena y Utrera. Hacia Córdoba y Málaga utilizaría la vía Ave y optimizaría sus prestaciones (una hora y 10 minutos y una hora, respectivamente). Y hacia Huelva y Cádiz, por un extremo, y a Almería, por el otro, con las mejoras oportunas, configuraría una red interior andaluza importantea la que habría que sumar nuevos proyectos (Linares-Baeza-Úbeda-Jaén-Martos-Lucena-Puente Genil, el llamado tren del aceite, Jaén-Granada-Motril…) Este análisis de trazados, planificaciones y proyectos se debe hacer también enPor ejemplo: Soria, Teruel…Llevamosdando pasos hacia la, que se hará totalmente efectiva a partir del próximo año 2020. De nuevo, empresas creadas a tal fin, comprarán las concesiones de trayectos para operar sobre ellas. El negocio está servido y las pérdidas las tendrá que, junto con los trayectos deficitarios (modelo neoliberal)., es decir, complementando las radiales con las transversales (Vía de la Plata, Andalucía-Levante, Corredor Mediterráneo, Cantábrico…). Este mapa pretendería unasentre las Comunidades Autónomas., planificando la coordinación de intereses comerciales (privados o públicos) y necesidades sociales junto a los recursos disponibles, para generar una oferta importante de horarios y precios.que amplíe el concepto de “cercanías” no solo y específicamente a grandes ciudades sino también a áreas de menor población o también con suficiente peso turístico, cultural, comercial…(geografía medioambiental, trazados, vías…)(tipos de trenes, velocidad, tiempos, horarios…).Esto no es una utopía, es la, política y económica, de planificar un ferrocarril en función de otros modelos, que darían lugar sin ninguna duda a unaterritorial y social.