Ten points to...

Beatriz Agudo Freije

Publicada el 17/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/09/2019 a las 13:03





Beatriz Agudo Freije es socia de info Libre

Cuidado que a los políticos del Congreso les puede pasar como a Eurovisión,y votemos a Chiquilicuatre en las próximas elecciones.Recuerdo cuando era pequeña y el certamen de Eurovisión juntaba a la familia al completo delante del televisor; ver a un jurado dar los ten points a nuestro intérprete generaba en nosotros una sensación de. Por eso nos implicábamos en la elección de nuestro representante; le dedicábamos tiempo porque era un tema serio.Hoy ya han pasado bastantes años desde aquello y Eurovisión —a pesar de seguir teniendo sus seguidores— no es un certamen que interese a la gran mayoría de las personas que vivimos en España. Incluso llegamos a mostrarenviando como representante a Chiquilicuatre.Pero quizás hoy esa actitud de protesta a la española:o que incluso suponga un problema que no sepamos cómo resolver, sea un peligro no calculado por nuestros políticos. Hemos hecho chistes sobre la corrupción, la familia Real, el independentismo o el mismísimo Bin Laden, pero ojo, que. Porque se me ocurre, que si votando a la derecha, gobierna la derecha, y votando a una izquierda incapaz de pactar, también acaba gobernando la derecha…Gobernaría igualmente la derecha, pero como decía el gran Gila en El paleto y las bromas de mi pueblo "Me habéis dejao sin hijo, pero me he reído…".