Xano Ginés Altabella

Publicada el 21/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 20/09/2019 a las 18:43





Xano Ginés Altabella es socio de info Libre

Pide el señor Sánchez que los ciudadanos voten con “contundencia” en las elecciones del 10 de noviembre, al parecer nos toma por imbéciles. Oiga,, libre y, de manera muy clara, les dijimos que negociaran un gobierno progresista.Tras escuchar reiteradamente que el socio prioritario del PSOE es UP, las últimas declaraciones del señor Sánchez dejan meridianamente claro que eso solo es palabrería fofa, ya que siempre puso piedras en el camino para llegar al acuerdo más justo que era el gobierno de coalición, primero vetando al señor Iglesias y últimamente confesando que ese tipo de gobierno “no le dejaría dormir por las noches”, con ministerios como Hacienda, Seguridad Social, pensiones, etc en manos de miembros de UP.Probablemente, si los números dan, no tendrá rubor alguno con hacer “cama redonda y dormir como un bendito ” con el falangista de C's y darle vicepresidencias y ministerios varios, y ya sabemos las décadas que llevan gobernando...Que nadie dude que UP gestionaría mucho mejor todas esas áreas, mayor seguridad para las pensiones públicas, mejora del salario mínimo, recaudación de impuestos de manera más justa y progresiva, etc.Dice que antepuso el, afirmación que cuando escucho de ciertos gobernantes me produce urticaria; por cierto, este viernes comentaban en la radio que al señor Borrell, candidato a alto cargo de la Comisión Europea, le pedían explicaciones sobre su pertenencia a los 20 consejos de administración en que había estado. Interés general, vaya cara.La soberbia del candidato del PSOE, que con 123 diputados pretendía formar un gobierno progresista por su cara bonita, nos lleva a unas nuevas elecciones, que se puede convertir en unpuesto que el trifachito, y quien se lo iba a decir, está que no cabe de gozo.Los ciudadanos votamos en abril lo que consideramos mejor, quienes fracasan, por su incapacidad en poner en valor nuestros votos, son ustedes señor Sánchez. Por el bien de la gobernabilidad, haría un favor al país si se largara a Laponia... y no volviera. Buen viaje y adiós.