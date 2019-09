Basta de frustración

Felipe Domingo Casas

Los agoreros y las encuestas anuncian unaimportante, para algunos peligrosa, porque pudiera cambiar el signo del próximo Gobierno en las. Echando leña al fuego, el mes de noviembre suele ser un mes tranquilo y sosegado en lo meterológico pero, con el cambio climático que nos azota, puede caer una nevada de aquí te espero, en cuyo caso solo se acercarían en masa a las urnas los votantes de derechas y las monjas. enclaustradas. Al parecer, lo quiere evitar Más País.Si nuestro planeta resiste la destrucción, por la experiencia sabemos que las crisis económicas y políticas, como las estaciones,. Son cíclicas. En los momentos actuales, nos encontramos en una crisis política porque los electores “no han votado bien y claro”. “Lo que le digo a los españoles es que el próximo 10 de noviembrepara que se escuchen y para que los ciudadanos y ciudadanas sepan que el resto de partidos políticos van a atender a su voluntad”, afirmó sin titubear Pedro Sánchez. Un truco, lo considera Álex Grijelmo. “La clave del truco reside en “el resto de los partidos”. Y se produce ahí un salto semántico porque el presidente dice dirigirse a “los españoles”, pero esos españoles en general solo pueden ser los que voten al PSOE en particular (he ahí el salto, la trampa), pues propone que se hable claro “al resto de partidos”.¿Por qué se han convocado nuevas elecciones aun, ni siquiera Pedro Sánchez, como dice? ¿Qué objetivo tienen? Solopara llevarnos a ellas. Roma y Cartago nos ofrecen la solución.En aquellos tiempos, dos ejércitos, uno naval, más fuerte, de Cartago y otro, de tierra, más numeroso, de Roma, lucharon por la hegemonía política mundial o , por lo menos, de Occidente. De las tres guerras púnicas salió triunfante Roma, aunque con muchas pérdidas, nuestro cartaginés, Anibal, fue derrotado y España fue romanizada por el imperio naciente.Por mucho que los tiempos hayan cambiado que es una barbaridad, la lucha ideológica y política mantenida durante estos tres años últimos entre el PSOE y Podemos sea propósito de qué hacer con Cartago. Y en el Senado romano sobresalió y ganó la voz insistente de Catón el Viejo con la frase histórica con la que terminaba sus discursos: Delenda est Carthago.Muy conocidas, ahorro a los lectores las vicisitudes personales y políticas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y los respectivos vaivenes electorales sufridos por sus respectivos partidos, consecuencia de esa lucha ideológica y política con la que llegamos a los resultados electorales de las elecciones generales del 28-A y, especialmente de las municipales, autonómicas y europeas del 26-M. Y al final de todos los procesos electorales ganados por el PSOE, se ha impuesto la tesis de Catón el viejo: ¡Delendus est Podemos! y si Izquierda Unida sigue aliada con Podemos, como han confirmado: Delendae sunt Unidas Podemos. ¡Hay que destruir a Unidas Podemos!La, cuando no se tiene mayoría absoluta, es una catástrofe. La experimenta el ciclista cuando le fallan las piernas subiendo una cima y es abandonado a su suerte. Para Rajoy fue una tortura en los últimos tiempos de su presidencia. Pero el PSOE ha aguantado la soledad y, aunque no ha tenido apoyos el 23 y 25 de julio pasados, no se ha inmutado. Y ha pasado agosto sin trabajar por una nueva investidura y no se ha inmutado. Ha seguido a lo suyo, hay que destruir a Unidas Podemos como objetivo principal, aunque hayan divulgado con promiscuidad y cargado las tintas en la inexperiencia, la falta de flexibilidad, la desconfianza de Podemos o el caudillismo de Iglesias.Si al PSOE no le preocupó en su día echar a Pedro Sánchez con el riesgo del debilitamiento electoral que suponía y la división que creaba en el partido, ahora a Pedro Sánchez no le ha importado aumentar laen los política y en los políticos, deteriorar la democracia y sus Instituciones y llevarnos a unas nuevas elecciones con tal de destruir a Unidas Podemos. Entre los políticos y tertulianos se apostaron muchas paellas a que en agosto o septiembre habría Gobierno o que el PP, al final, se abstendría, como lo hizo el PSOE, y los perdedores tendrán que pagar esas apuestas perdidas.Es más que seguro que Pedro Sánchez contaba con la concurrencia de Errejón en unas nuevas elecciones, bien por propia iniciativa, por los sondeos que le hayan hecho o por el empuje que le puedan haber dado muchos otros poderes, todo ello con el mismo objetivo: destruir a Unidas Podemos., otra cosa es que lo pretendido resulte exitoso.Pero en el seguro y confiado PSOE, han comenzado las dudas. Cristina Narbona ha declarado: “Intentarán convencer a los votantes que lo hicieron por el PSOE en abril y quizás a algunos más. Ese adverbio delata que la clase y el tipo de locomotora que preveían ya no es la del AVE que impulsa los vagones a 300 por hora, sino una locomotora más modesta, la del talgo, o quizás la primitiva del carbón a vapor. Puede que duden de los gurús.Entre “mayoría absoluta”, “mayoría suficiente” o mayoría estable”, términos que eran usuales en las campañas de elecciones bipartidistas de Felipe Gonzalez, Aznar, Zapatero o Rajoy, para gobernar en solitario, bien el PSOE, bien el PP, dice Álex Grijelmo que Pedro Sánchez en su última comparecencia ante la prensa “aportó al léxico eufemístico o tramposo de la política una nueva expresión sustitutoria” a las anteriores:, expresión que utilizó cuatro veces, sin que se diera Pedro Sánchez por “aludido con el claro mensaje que habían emitido ya en abril los electores, en el sentido de que debía pactar con alguien”, y añado yo, y “con Rivera, no”, que dijeron los militantes.En su artículo “Tiempo de coaliciones” , manifiesta Manuel Castell en lo que entiendo como una crítica enérgica a Pedro Sánchez, con el que mantuvo una gran sintonía cuando se encontraron en Santa Mónica hace tres años, que “algunos políticos aún no han asumido la nueva realidad política: vivimos en tiempo de coaliciones, derivadas de las crisis de legitimidad política, cuya consecuencia ha sido la fragmentación del voto entre opciones cada vez más diversas. Del 15-M nació Podemos.En estos tiempos de sequías prolongadas, de calor extremo, seguido de lluvias e inundaciones severas, que manifiestan el cambio climático de nuestro planeta, dice Lou Marinoff que “la filosofía es un río sin fin que serpentea aquí y fluye alli, pero que nunca se seca”.Victoria Camps escribe: “, pese a ser el mejor de los regímenes posibles. Mediocre porque las decisiones se confían a las opiniones de intelectos limitados, que están lejos e ser omniscientes”. Estoy convencido que en el PSOE la decisión de ir a nuevas elecciones, la ha tomado como mucho uny los demás están actuando como propagandistas, entre ellos las ministras más políticas, que no son muchas.Como una causa de la falta de legitimidad de la democracia habla Manuel Castell de la obligada elección por primarias de los dirigentes y candidatos a presidir gobiernos por los militantes y electores y en esta decisión de gobernar o no en coalición y repetir o no elecciones, cuestiones tan relevantes, a los militantes del Psoe se les ha hurtado esa posibilidad. Pedro Sánchez se ha dedicado a enviarles cartas para unificar doctrina y postura.. Los militantes han aceptado la sumisión sin rebelarse. Lo exigía el protocolo y la jerarquía.Josep María Esquirol escribe: “La comunidad que vive es una comunidad de personas agradecidas”.El agradecimiento es un don sobre un don; una generosidad que es respuesta a otra generosidad. Se dan no solo “cosas”, sino también gestos, palabras, miradas”.Tenemos que acostumbrarnos a queque antaño se dilucidaban por guerras cruentas y hoy por el juego electoral, pero el desagradecimiento del Psoe y de Pedro Sánchez es infinito, porque si él, en un acto de valentía, presentó la moción de censura, el feliz resultado final le fue dado por un acto de donación y por entrega gratuita de Podemos, también del PNV y de los independentistas. Después del 28-A, el PSOE ha pretendido seguir acaparando todos los recursos, bienes y servicios. Ha imperado el mercado sobre la generosidad y la democracia, a la que Giovenni Sartori define como un gran acto de generosidad.¿Qué le queda a Podemos? Reactivar a borbotones el 15-M. Pablo Iglesias dice que Podemos no es el 15-M, pero procede de él. No hay tu tía. Si no lo hace Pablo Iglesias, otros lo harán por él.. Basta ya de frustación, cabreo, resignación. Dos ejes debería tener su precampaña y campaña: movilizaciones generales e ilusión. La racionalidad y unos planes muy bien estructurados pueden servir en los debates, pero antes hay que motivar a la gente y tocar sus emociones. Fuera miedos. En definitiva. ¡sí se puede!Manuel Castell en su libro Ruptura dice: “El 15-M fue matriz e inspiración de los movimientos sociales en red que se extendieron por Europa, Estados Unidos e incluso América latina, en particular Brasil, Chile y México, como respuesta a la crisis económica y al hundimmiento de la legitimidad política”.