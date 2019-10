La tristeza del electorado

Ximo Estal Lizondo

Publicada el 04/10/2019

Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

Desgraciadamente por la, por el infantilismo político y, sobre todo, porque muchos dirigentes políticos utilizan los votos de sus electores para susy no para el beneficio de los votantes, nos vemos abocados a unas nuevas elecciones de resultado incierto e insensatas por los motivos y excusas que las han provocado. Cosa que ha hecho que el electorado se encuentre con unaimportante que, por desgracia, puede llevar a uny a unos posibles resultados que afecten en gran medida a la democracia y sus valores.Desgraciadamente el electorado está triste porque ve que vota cony los partidos se empeñan, acción tras acción, en dar respuestasy algunos dirigentes políticos incluso con sus argumentaciones, y perdón por la expresión que voy a escribir, se ríen hasta de sus propios votantes. Y lo que es peor: de la democracia que tanto nos está constando mantener., puesto que el electorado con su tristeza entra en el bucle de dudar si votar o no votar y con ello incrementar la abstención. ¿Existe una verdadera democracia política si solo van a votar el 45% de la ciudadanía y gobierna el partido que de ese 45% ha obtenido un 25%? Es decir, ¿tiene fuerza moral política sentirse ganador cuando solo 10 personas de cada 100 le apoyan, mientras el 90% están en contra por no estar de acuerdo de sus políticas o por estar desencantados con la política?Si esto sucede, sillega a esos extremos, la débil democracia en la que nos estamos apoyando se irá debilitando más y más y con ello el bucle de tristeza y desánimo ira a peor. Pero esta tristeza se puede convertir en esperanza si determinados partidos, sobre todo los de izquierda, dejan sus egos, sus infantilismos y por fin se unen, mediante coaliciones o después de las elecciones, para ser fieles a lo que la ciudadanía ya expuso anteriormente. Y, sobre todo, hacen que volvamos a creer en la democracia y en sus valores y no entrar en el bucle de la tristeza política.Hay una nueva oportunidad y si el electorado, como ya hizo en la anterior votación, opta por ese voto sensato y racional... no nos vuelvan a decepcionar con sus egocentrismos e infantilismos.. Y no queremos estar tristes, sino alegres y luchando por la igualdad, libertad y bienestar de todos y todas. La ciudadanía vuelve a tener la palabra y esperamos que esta vez los partidos sepan llevarla a cabo.Lo inevitable, lo irracional y por supuesto la insensatez ha ganado la batalla y, como he dicho anteriormente, los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos a ver abocados a depositar nuestro voto en una urna para decirles a determinados partidos políticos y sus dirigentes que nosotros no nos hemos equivocado, que nosotros y nosotras si sabemos lo que queremos y que solamente su irresponsabilidad, su falta de entendimiento, sus egos y sus presiones mediáticas nos obligan a que les volvamos a repetir qué queremos.Por eso, el volver a votar, cosa digna, democrática y llena de valores, nos enorgullece, porque, pero algunos de los partidos se empeñan en demostrar que solo admiten nuestro voto y creen en ese derecho si cumple sus intereses. Malo, muy malo para el sentir democrático si esto se convierte en costumbre.Por eso no quiero volverme a sentir, y perdón por la expresión, como un idiota. Porque yo, con esperanza en el 28-A y en que los resultados fueran claros para la ciudadanía, no para algunos partidos políticos y sus dirigentes, y eso da pie a que puedan darse unos resultados que nos lleven a un retroceso a lo que hemos conseguido durante muchos años.