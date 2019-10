Sois unos irresponsables, pero votaré de nuevo

Miguel Ángel Bravo Villa

Miguel Ángel Bravo Villa es socio de info Libre

PSOE y Unidas Podemos (Iglesias y Sánchez) no se dan cuenta de que a una gran mayoría de sus votantes no les importa si se quieren o no, si duermen bien o no, o si se tienen confianza o no., todas las posibles, aunque haya renuncias. Estamos muy cansados.Creo que están tan ensimismados en ellos mismos que nos desprecian.intentando imponernos un relato que no convence a nadie más que a los hinchas de cada uno. Ningún relato que no sea absolutamente honesto puede convencer.Para mí, y para toda la gente progresista con la que hablo, se comportan como dos irresponsables, llevándonos a nuevas eleccioneso de volver al mismo punto donde estábamos.Meses sin avanzar, en un país con una ley mordaza, con una transición ecológica urgente pendiente, con unosque realizan los mismos trabajos que los hombres, con un grado de corrupción impresentable, con una ley de educación que deja sin influencia a los padres y pone la asignatura de religión a la altura de matemáticas, con unas leyes laborales que generany empleos precarios, con una cantidad insultante de defraudadores fiscales, con un problema con el independentismo catalán que hay que empezar a solucionar si o si, con un problema con las políticas de extrema derecha europeas en inmigración al que hay que plantar cara y batalla, con un sistema electoral perverso a causa de la circunscripción electoral provincial que pide a gritos un cambio, con una privatización creciente de sanidad y educación aunque se esté haciendo de una forma encubierta, quitando dinero a lo público para dárselo a lo privado, con una desigualdad creciente, con una violencia machista que pone los nervios de punta, con una iglesia que mantiene unos privilegios propios del franquismo… y podríamos seguir con muchas más cosas.Pablo, Pedro… Pedro, Pabloo, acuerdo, o como queráis llamarlo, en el que se definan al milímetro algunas de esta políticas de manera que prácticamente de lo mismo si las lleva a cabo una persona u otra?Si es así, deberíais dimitir. Sois un desastre.A pesar del empujón que nos habéis dado hacia la abstención,Yo no voy a dejar de votar nunca. Es mi derecho y mi obligación. Es lo que me da derecho a quejarme. Escon lo que pienso. Es mi respaldo a la democracia, por muy mejorable que sea. Y es mi rebeldía contra fascistas, corruptos y demás gentuza que persigue mi desanimo, mi pasividad y mi abstención. Es mi muestra de respeto por todos aquellos que lucharon para qué yo haya podido votar desde mi mayoría de edad, desde hace ya más de 30 años.No pierdo la esperanza de que seáis capaces, o de que no os quede más remedio, que si los resultados electorales del 10 de noviembre lo permiten seáis capaces de comeros vuestro orgullo infantil y de actuar con la responsabilidad que debéis de sentir por estar donde estáis.