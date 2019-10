Entre la indignidad y la decencia

Vicente Montejano Conejero

Publicada el 19/10/2019

Vicente Montejano Conejero es socio de info Libre

Este país, dígase España, dispone de unasi se equipara o se mide lo que acontece en países que concurren en la Unión Europea, sin olvidar otros que están en otros hemisferios geográficos y políticos. Este artículo podría dar como para una novela larga, corta o relato corto, según obtuviera espacio como para ofertar al lector, pero intentaré, no sin riesgos, de hacerlo lo más conciso y meridiano posible. Empecemos pues.Hago una sincera prueba de lo que estimo más interesante de lo que escucho, leo o pienso de lo que acontece en el panorama político y llama la atención de cómo se actúa por parte de algunos personajes sin necesidad de subir a un escenario o que tenga o no el patio de butacas lleno o vacío.– Respecto a la, los que estuvieron X años en el gobierno (PP), ahora expresan y repiten, erre que erre, que es fácil resolverlo, aludiendo cuando no al 155, a la ley de Seguridad Nacional o al artículo 116.– Los que estánen las próximas votaciones, según sondeos (C's), pero que en su día anunciaban dar sorpasso a los demás grupos, también reclaman, erre que erre, la puesta inmediata del 155.– Losde un pasado obscuro (Vox) jalean y reclaman suspender las funciones y autonomía de Cataluña con la puesta inmediata del 155, así como emprender detenciones y, por si fuera poco, ejercer más fuerzas con la presencia de todo el Ejército…– La(Unidas Podemos) pide que sin complejo alguno se dialogue, negocie y se indulte a los políticos presos, culpando de todo lo que acontece a los tres grupos citados y a la supuesta connivencia de los socialistas.– Finalmente, el(PSOE), aguarda, espera y expone que no permitirá actos que lesionen gravemente las leyes o pongan en peligro la Constitución, dando con ello un cierto tiempo a ver si se apaciguan los ánimos de este dramático momento, sin que por intención independentistas y violentos cesen de sus acciones punibles en todo el territorio de Cataluña, haciendo caso omiso de todo lo que las leyes y jurisprudencia dicten por igual a cualquiera de las partes en litigio.Unos y otros se baten ensobre una situación que crea alarma e incertidumbre a pocos días de nuevas elecciones, en tanto que la línea gestual y de hechos que preponderan por una gran parte de los responsables políticos no son otras que extremar más la violencia y con ello hacer que los enfrentamientos tengan ardua o imposible solución. ¿A qué juegan?Esta, no se sabe bien si embrujada o hechizada de su negruzco pretérito y totalmente paralizada o estancada –cuando no retenida por atávicos prejuicios– en unaen la que las distintas comunidades autonómicas e históricas y el propio Estado no hallan un lugar común de entendimiento, persuasión, diálogo y avance a fin de alejar tales hechizos del pasado y emprender una nueva ruta de paz, progreso y resolución de todos los problemas sociales y económicos que se nos viene encima al total de la ciudadanía de este país llamado España.Ante el desaliento que nos impregna tal panorama social y político no queda otra que decidir entre volver a dar aliento a los que en un momento fueron rechazados por corrupciones con los votos en las urnas o apostar por quienes fomenten desde el principio hasta el fin por sus palabras y sus acciones la honestidad y honorabilidad de un Estado que en todo momento debe trabajar y valorar el esfuerzo que toda la población realiza para soportar este degradante espectáculo, no apto para ninguna edad, con protagonistas que