Franco sí asesinó a inocentes

Benito Pérez

Publicada el 21/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/10/2019 a las 21:13

___________



Benito Pérez es socio de info Libre

Sirvan estas palabras como respuesta a las afirmaciones que el señor Marhuenda le dirigió, el sábado 12 de octubre en el programa La Sexta Noche, al señor Maraña, obcecado aquél en que Franco no asesinó a ningún inocente, que eran todos criminales y torturadores. Pese a que los presentes desmentían a Marhuenda, él aseguraba y porfiaba que estaban mintiendo, recomendando a todos los que le contradecían que se leyeran la historia...Yo mismo tengo en mi poder ladesde la cárcel de Canillejas a la prisión provincial de Segovia, donde estaba mi padre Benito Pérez Madrigal, condenado el día 13 de diciembre de 1939, tras una pena de muerte por el delito de "adhesión a la rebelión militar" y que finalmente el 14 de septiembre de 1946 fue conmutada por la pena de 30 años de cárcel.Pues bien,mi padre me lo contó directamente pero mi tío se lo dijo a su hermano en esta carta conmovedora que le escribió pocos minutos antes de que lo fusilaran y de la que les reproduzco literalmente un apartado:"Benito, me encuentro tan tranquilo como cuando me separé de ti, de todos. Yo solo. Ya sabes que me marcho al otro mundo inocente, pues totalmente dejo esta vida sin ninguna intranquilidad ni responsabilidad.Son las cuatro y media poco me queda hermano, que tengas mucha suerte.Cipriano Pérez Madrigal".Creo que sobran los comentarios.