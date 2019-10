No hay derechos bajo la represión

Mario Diego

Publicada el 22/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/10/2019 a las 21:08

_____________



Mario Diego es socio de info Libre

Después del golpe de Estado llevado a cabo por el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, aplicando el 155 y que se concluyó por el envío de la Guardia Civil y Policía Nacional y la encarcelación de los 9 líderes independentistas, henos aquí de nuevo, dos años después y una vez conocida la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo, en el punto de partida. Lo que sí se ha movido es el incremento de los palos proporcionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos últimos días, que se añaden a los proporcionados en aquel entonces incrementando así el cómputo de la suma.Naturalmente, tanto el Gobierno en funciones como el trío del 155 de 2017, llevada a cabo por varios centenares de “violentos” entre los cuales no siempre se sabe muy bien quién es quién; sus voceros respectivos inundan sus planas con titulares e imágenes sensacionalistas. Sin embargo, por lo menos hasta el viernes 18 de octubre, la parte reservada en la información a las manifestaciones, marchas y diferentes movilizaciones en las que los participantes se podían contar por centenas de miles era inferior.Nos encontramos frente a uny quienes nos han conducido hasta ahí son, por una parte, elinvocado por el PSOE, PP y Ciudadanos un día sí otro también, y por la otra, losque no solo no iban en serio sino que además no disponían de la correlación de fuerzas necesaria para imponerse, aunque esto último tampoco les preocupara mucho. No obstante los años de cárcel y la represión, no solo en este caso sino también en todos los vividos por líderes sindicales, raperos o titiriteros, desde la aplicación de la ley mordaza, es no solo un atropello sino también un; a estas alturaspara todos aquellos que han sido represaliados defendiendo sus derechos.Para Casado no cabe la menor duda, los actos que se están produciendo en Cataluña son “kale borroka” y ya promete que cuando el PP vuelva a gobernar pondrá orden aplicando de nuevo el 155. Si para Casado lo que pasa en Cataluña es kale borroka, para Riveray pide a gritos la aplicación del 155 ya. No cabe duda de que estamos en periodo electoral y no es de extrañar que cuando Abascal pide una convocatoria urgente del Congreso para votar la aplicación en Cataluña del estado de excepción previsto en la Constitución, Casado y Rivera empiezan a dar pasos en esa dirección. Aunque el PSOE parece más comedido, también enarbola lay no se andará con pamplinas, como no paran de decir sus portavoces, cuando tenga que aplicar todo el peso de la ley en Cataluña y donde sea. El objetivo es simple:Si el derecho a decidir y la autodeterminación son reivindicaciones legítimas, no obstante su aplicación exitosa no verá la luz mientras el aparato de Estado y los medios de producción estén en las manos de los poderosos. Solo la, mediante su lucha contra la explotación social impuesta por la dictadura económica de la burguesía, y una vez los medios de producción en sus manos, será lapara las poblaciones que lo deseen. No obstante y a pesar de todo, en Cataluña como en el resto del Estado español quienes fichan todas las mañanas en sus empresas respectivas sonimpuesta por aquellos para quienes fichan.. Lo estamos viendo.