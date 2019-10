Ángel Lozano Heras

Ángel Lozano Heras es socio de info Libre

Ante el desafío catalán, por el procés, Pésanchez alardea de prudencia, mesura y de ser algo pusilánime a conciencia. Pero la mayoría de la oposición le tilda dede funciones de presidente.Es verdad que ante las provocaciones exacerbadas –algunas vandálicas–, aunque minoritarias, de los independentistas –antisistema, ultras fachas o no, o infiltrados, que sí los hay– el Gobierno del PSOE ha exhibido algo de firmeza y represión. En los graves enfrentamientos ha habido algunos excesos policiales con varias cargas y porrazos desmesurados, nada proporcionales.Pero. Es incapaz de dar soluciones a las reclamaciones sosegadas y moderadas de las cinco marchas del independentismo en contra del fallo del Supremo. Masivamente,a reivindicar pacíficamente la libertad de sus líderes condenados. Aquí, Pésanchez se muestra acobardado o remiso a que cualquier alteración a favor de los presos o al diálogo con el independentismo, le juegue una mala pasada electoral. Y eso le cueste la futura presidencia del Gobierno de España. Ya se lo advirtió Piglesias: “si vas a nuevas elecciones, Pedro, nunca serás presidente”.También el líder podemita puede pedir al PSOE en el Congreso de los Diputados (tendría muchos apoyos) otro candidato presidencial. Y si se pone pesado Pésanchez, empeñándose en continuar él mismo, y mostrando su verdadero rostro, pues que pacte con C's y PP un. La atracción de seguir cuatro años más en el chalé de la Moncloa y viajando en el jet Falcon 900-B es muy fuerte.“Si el Estado bloquea el camino de la política,. Por eso es tan peligrosa la inacción política del Estado en Cataluña". Y Pésanchez es el máximo responsable de no dar salidas políticas a sentencias penales. Porque, aunque nos empeñemos en negarlo o no, esto ha sido un juicio político. Eso sí, basado en delitos punibles por intentar alterar el orden estatutario o por malversación de fondos públicos. Pero esto se soluciona políticamente, con mesas de diálogo sin cortapisas, no con condenas judiciales. Diálogo ya y rechazo de toda violencia –la policial y la de los antisistema–, puesDe la oposición, la pirómana derecha trifachita (PP, Cs y Vox), destacaremos que no hacen más que incendiar el tema del procés, solo con visos de estrategias baratas y chapuceras en su codiciosa agenda electoral.Millones de catalanes llevan más de cinco años viendo la misma respuesta del Estado español a sus demandas legítimas (con la mala o nula gestión de Rajoy y ahora con la de Pésanchez). Y siempre es no. No al Estatuto catalán, aprobado por las Cortes y votado en referéndum legal. No a una mejora de la financiación autonómica ni a las inversiones previstas por ley., ni sobre autodeterminación o autogobierno.. Bueno, apenas hay trato y coloquio; mucho mal rollo, sí.Los gobiernos del PP y PSOE han hecho constantemente. Solo; la aplicación inmediata del 155; sentencias de cárcel completas, sin privilegios, para sus líderes; estados de excepción, toques de queda o no sé qué de ley de seguridad nacional militar.Y bajando al mundo de las adivinanzas electorales, lo más enrevesado de esta postura de Pésanchez es que ni él ni sus asesores (Iván Redondo y J. F. Tezanos) ni su núcleo duro del PSOE, saben con certeza lo que van hacer – o lo que sucederá– en las elecciones de noviembre. Se han metido –el sanchismo sociata– en unpor mezclar comicios generales con la sentencia del procés. A muchos barones socialistas, socioliberales de ahora y de la vieja guardia, les encantaría, lo que es ya tradición y herencia en el PSOE: un pacto gobierno con el centro derecha, con C's y algunos más del arco neoliberal moderado.Posiblemente si toma esa decisión en noviembre, será el último muletazo de Pésanchez –a lo Cagancho– que traerá al Gobierno a esa "España Suma" de la derechona trifálica.Más de año y pico de legislatura, pero. Sigue con los presupuestos generales de la derecha del PP. Y eso conseguir investiduras.El balance de Pésanchez es de risa y de miedo… Ningún partido –afín o no– se fía de él. Incluso, muchos dirigentes y militantes del PSOE, empiezan a dudar si este Pésanchez es el más idóneo para gobernar el país. No creen que sea el candidato presidencial que España necesita.En el mundo taurino se grita "otro toro, otro toro" cuando se quiere desechar al que está en el ruedo, bien sea por cojo, o demasiado manso, o inútil para el normal desarrollo de la lidia. Y los españoles se están ya mostrando manifiestamente en contra del astado Pésanchez. Y quieren otro toro para que la lidia resulte bien. “Otro toro, otro toro –gritan–, que este ya no es válido”.por consenso de partidos progresistas. Que sepa lo que se tiene entre manos y que sea un verdadero político libre de los poderes financieros y fácticos. Y que llegue a acuerdos de Gobierno con las fuerzas progresistas.Y lo mismo diríamos para Quim Torra, que se vaya a otro lado, a los corrales o al país que quiera con Puigdemont. Pero quelas soluciones al problema catalán, y dimita o le hagan dimitir.