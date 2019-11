Ser y parecer

Rodolfo Bassarsky

Recuerdo que cuando era joven, no me creía demasiado eso de. Me lo repetía mi padre. Yo pensaba que sería suficiente con ser y que poco o nada importaba el parecer. Ya desde hace mucho tiempo me di cuenta de la importancia enorme y creciente que tiene también parecer. Parecer se relaciona con la imagen y el espectáculo.. Qué duda cabe de que la imagen y el espectáculo son los dos elementos que mayor importancia fueron adquiriendo en la transformación de la vida social contemporánea. Se meten en todo. En las relaciones personales, en las instituciones públicas y privadas y... en el mundo de la política. Especialmente en este ámbito sus efectos han distorsionado las antiguas y tradicionales premisas del ejercicio del poder y de la oposición.En el mundo contemporáneo. El poder y la influencia que tiene el parecer son tan importantes que con creciente frecuencia son determinantes. Esto permite que si uno es una porquería, puede bastarle parecer que es un santo para, consecuencia de una escandalosa falta de escrúpulos. Se trata del másAlguien puede parecer y con eso conseguir millones de votos y con ellos grandes cuotas de poder. Con eso basta. Puede haber sido, puede ser ahora y podrá ser en el futuro cualquier otra cosa distinta, pero si consiguió parecer, misión cumplida.