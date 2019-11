El calentamiento global, cosa de chinos

Jesús Moncho

Publicada el 04/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/11/2019 a las 11:37

Jesús Moncho es socio de info Libre

El calentamiento global es un invento de los chinos, construiré un muro entre USA y México y lo pagarán ellos (alguien más ha dicho que lo construirá en Ceuta y Melilla), la tierra es plana, la ley de violencia de género va contra los hombres. Afirmaciones éstas lanzadas alegremente, todas con cierto eco en los medios, ávidos de impactar. También se puede llegar incluso a decir que un burro vuela, y, tal y como está hoy el patio mediático y social, muchos mirarían (o miraríamos) para arriba, hacia el cielo, no fuera que, por alguna de aquellas, nos pudiera caer algún burro encima de la cabeza.El calentamiento global es broma, la tierra es plana. Afirmaciones, obviamente, de frikis. Tan lejos de la ciencia, como Luis Bárcenas de la inocencia. Y el simple hecho de hablar o reincidir sobre ellas nos acerca un poco al género irracional o tonto.... Atención, ya no es que estas mentiras afecten a la conducta o la actividad cotidianas, como cuando propalan que Risto Mejide o Florentino Pérez se hacen millonarios invirtiendo en criptomonedas; es que, si no se ha de vacunar a los niños, que si tienen que jugar a la «ballena azul» y autolesionarse, o los fakes sobre ataques o robos de niños en México que provocan linchamientos ipso facto.Se ha perdido, en medio de esta gran masa de información circulante, el límite entre la. En el fondo, siempre subyace o se suscita en estas afirmaciones el miedo, la víscera.. Lasiemprepeligroso, un demonio, sea del Barça o del Madrid, sea moro o cristiano... Es, estamos, en el reino del atropello y de los insultadores oficiales; véase la hemeroteca: «analfabeta funcional», «matona barata», referidos a Irene Montero (por parte de Jiménez Losantos, esradio); es la hora de los alarmistas provocadores: «no se debería permitir que niños con enfermedad o discapacidad nacieran» (de Arcadi Espada, El Mundo); de los descerebrados: «es una hipocresía más de la izquierda», referido al incendio de la Amazonía, «es una oportunidad para entrar allí con tanques y asfaltar» (Salvador Sostres, ABC); de los manipuladores que publican números de cuenta bancaria en el extranjero falsos sobre rivales políticos (Eduardo Inda, Okdiario); de estómagos agradecidos: «la manos de los hombres son para no estar quietas», ante una mujer, sin respeto, sin permiso o sin complicidad (Albert Boadella, promotor-fundador de Ciudadanos)…. En definitiva, se trata de empobrecer la persona, de desorientarla y, en su confusión, dominarla o dirigirla. Pero, por encima de todo, emerge y queda claro el grupo, el conjunto, la colectividad. Un conjunto que es, claramente, depositario de derechos y obligaciones, el primero de los cuales es la dignidad y la libertad, que no se entienden sin magnanimidad, sin desprendimiento, sin generosidad. La mentira y los mentirosos, por el contrario, son hijos del interés y la insolidaridad. Por eso tienen que elevar la voz, gritar, insultar o faltar al respeto. Y ya sabemos que