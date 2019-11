Stop al fascismo

Felipe Domingo

Felipe Domingo es socio de info Libre

Dos asuntos no han quedado claros en el debate electoral de los candidatos y bien que lo deploro. Se ha señalado con bastante acierto que, sino mítines de cada uno de ellos. A pesar de que lo moderadores insistieron que se podían interrumpir cuando lo creyeran conveniente, los candidatos fueron tan educados que apenas emplearon el método y, sobre todo, no lo hicieron en los momentos oportunos.Esos momentos fueron cuandoy, en definitiva, fascista, con la insistencia en la supresión de las autonomías, contra los inmigrantes y su acusación de delincuentes o la ilegalización de los partidos independentistas. Era casi lógico, por su incorporación a los Gobiernos de Andalucía y su apoyo en Madrid, que ni Casado ni Rivera se opusieran o interrumpieran ese mitín, pero lo deplorable es que ni Sánchez ni tampoco Iglesias lo hicieron., con poco éxito y ningún resultado, porque, cuando lo comparó con Salvini, Abascal lució un email en el que se oponía a sus políticas. Y es quey no se desarrollan igual en todos los países, ni todos los líderes fascistas son amigos. Escribe Umberto Eco que “Mussolini no tenía ninguna filosofía, solo retórica. Empezó como ateo militante para luego firmar el concordato con la Iglesia y simpatizar con los obispos que bendecían los banderines fascistas”. “El fascismo en los años treinta era un totalitarismo fuzzy”. Declarar a Vox como un partido fascista nos parece prematuro e incluso sospechoso. Abascal se presentó como un, conoce que le quedan todavía que recorrer kilómetros de discursos yhasta avanzar mucho más, pero los medios de comunicación le están poniendo a él y a Vox una alfombra roja.. En el debate resucitó un discurso que fue del PP y que yo creía abandonado:, para desbloquear el panorama político. Fue el discurso durante un tiempo del PP y le resultó eficaz después de las elecciones de 2016 porque logró la abstención del PSOE. La derecha no lo hará. Con una seguridad peligrosa y una estrategia arriesgada porque parece que el PP no llegará a vencer al PSOE, por si acaso tendría que haber sido precavido. Ábalos insistía al día siguiente: "En un sistema multipartidista habrá que revisarfórmulas para investir de acuerdo al sistema multipartidista”. Explíquese mejor, porque en este sistema, las. Y otra vez, las derechas adelantan en sus políticas a los que se dicen de izquierdas. Otra vez, el ejemplo de Andalucía y de Madrid.. A Pedro Sánchez se lo están negando las derechas y él, inasequible al desaliento, sigue pidiéndoselo, sin buscar el camino más corto, más lógico, más racional y más legítimo para él como sería un gobierno de izquierdas, para recuperar la calidad de la democracia y paliar las desigualdades que atenazan a los españoles. A pesar de la insistencia de Pablo Iglesias, todavía piensa Pedro Sánchez que le sonreirá la baraka.