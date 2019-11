Sobre Hitler, Mussolini, Stalin y alguna otra cuestión más

Thierry Precioso

Thierry Precioso es socio de info Libre y autor del Desorden de los toldos (2017).

En torno a 1975 yo daba por descontado que Mussolini había implementado unasiguiendo la infausta estela del aliado nazi y cuando un colega israelita del colegio me dijo que Italia había sido uno de los lugares menos peligrosos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial me quedé muy sorprendido.Luego empecé a recordar lo que siempre había oído de la gente que había vivido en mi ciudad de Cannes durante esta guerra de 1939 a 1945: que la ocupación por las fuerzas italianas en el departamento de los Alpes Marítimos había sido un periodo muy tranquilo y que la cosas se habían puesto realmente feas solamente cuando lasempezaron a reemplazar a la tropas de Mussolini.Después de, el 22 de junio de 1940, la Italia fascista ocupó Niza y buena parte de los departamentos de los Alpes Marítimos, Saboya y Alta Saboya. Luego en noviembre de 1942 esta zona de ocupación italiana se ampliaba a Córcega y casi todo el territorio al este del Ródano, incluidas las importantes ciudades de Tolón y Grenoble. Después de laa los aliados en septiembre de 1943 esta zona pasaba a ser ocupada por las fuerzas alemanas hasta la Liberación por los aliados el 15 de agosto de 1944.En marzo de 1944,aún con 16 años, fue arrestada en Niza y deportada junto a su familia. Debido a su captura relativamente tardía, luego sería presidenta del Parlamento europeo entre 1979 y 1982. De haber estado ocupado el departamento de los Alpes Maritimos antes de septiembre de 1943 por las tropas hitlerianas y no las de Mussolini es probable que Simone Veil hubiera perecido en el campo de concentración.Ha habido ciertalos dos buscaban una metamorfosis, un redención total de la sociedad, incluso de la humanidad, pero mientras que el primero expone directamente su ideología racista hostil a la libertad y a la democracia el segundo promete una dictadura del proletariado que debe derivar en una sociedad libre disfrutando de la abundancia y ya sin ninguna discriminación social. Sin embargo, algunos analistas han señalado queen 1849 proponía elsublevados contra Austria y que en la revista Neue Rheinische Zeitung aconsejaba hacer desaparecer a serbios y otros pueblos eslavos. Por su parte, Karl Marx aconsejabacomo los bohemios, los carintios o los dálmatas. También se ha especulado sobre el acercamiento en sentido inverso, es decir desde el nacionalsocialismo hacia el comunismo, El general Otto Wagener, que fue su asesor económico, afirma que Hitler le expresó que la era del individualismo había terminado y que su meta era la de alcanzar el socialismo sin pasar por la revolución, añadía que Marx y Lenin habían acertado con la meta socialista pero se habían equivocado al intentar transitar por la vía revolucionaria. Por otra parte en su libro Gobierno omnipotente: El ascenso del estado total y la guerra total, Ludwig Von Mises observa cómo Hitler implementó ocho de las diez medidas económicas más urgentes preconizadas por Marx en el Manifiesto comunista.No tengo una respuesta muy formada a esta cuestión del parentesco ideológico entre estas dos doctrinas, veo que el nacionalsocialismo se muestra como maléfico desde el principio mientras que el comunismo se presenta como buenista. Parece que si las ideologías separan el nazismo del comunismo, en cambiolos unen bastante.El pacto germano-soviético se firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939 y se rompió el 22 de junio de 1941 cuando Hitler atacó a su aliado comunista. Después la Unión Soviética con 27 millones de muertos fue el país que pagó el mayor tributo en la segunda guerra mundial, seguido de China con 15 millones, Alemania con 10 millones, Polonia con 5,6 millones, Indonesia con 4 millones y Japón con 3,5 millones. Hay que subrayar que hubo en esta contienda, una tendencia que no ha hecho más que incrementarse en los conflictos posteriores.Por otra parte, el régimen nazi implementó la llamada Shoah, elcon seis millones y un millón de victimas, respectivamente. Esta abominable Shoah ha tenido el efecto de que los más de cien millones de muertos provocados por las represiones de Lenin, Stalin, Mao, Mengitsu y demás dictadores comunistas hayan pasado algo desapercibidos durante bastante tiempo. Aunque participo de una voluntad de mejoría de la existencia para la ciudadanía en el sentido más amplio, reconozco que no es tan fácil saber en todo momento dónde se ubica exactamente este posible progreso pero sobre todo espero que en el siglo XXI no se produzcan tantos genocidios (mejor sería que ninguno)Es posible que al plantear la sustitución del Estado liberal por un “Stato totalitario”, Mussolini fuese el primero en emplear el termino de “totalitario” pero si el régimen fascista mussoliniano demostró ser efectivamente antiparlamentario, antidemocrático y autoritario, su practica distó mucho de ser genuinamente totalitaria con, por ejemplo, niños o adolescentes denunciando a sus familiares por tibieza ideológica. En cambio pienso que Hannah Arendt estaba en lo cierto cuando apuntaba unacon una dinámica autodestructiva basándose en una disolución de las estructuras sociales. Estoy seguro de que muchos alemanes del Este vieron en la República Democrática de Alemania una continuación bastante natural del nacionalsocialismo, las escuadras de protección SS dejando paso al ministerio para le seguridad del Estado, más conocido por su abreviatura, Stasi.