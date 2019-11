Un paso atrás

Mario Diego

Publicada el 14/11/2019

Mario Diego es socio de info Libre

Los resultados de las elecciones generales del 10N concluyeron como, en su día, las adelantadas elecciones andaluzas y han confirmado los pronósticos vaticinados por las encuestas. Si la conclusión de estas elecciones no es idéntica para Pedro Sánchez como lo han sido las andaluzas para Susana Díaz, digan lo que digan los portavoces del PSOE, sus tejemanejes electorales no solo no han dado el resultado esperado, sino que desde su propia perspectivaEl PSOE puede hacer repetir como un mantra a sus portavoces que ganaron por tercera vez consecutiva unas elecciones, pero en sus caras se ve que ni ellos mismos se lo creen.y las cifras, por lo menos estas, no se pueden falsificar;. Para alguien que quería ver reforzado su liderazgo los resultados abogan más bien por lo contrario. Es más, si a sus propios resultados añadimos elsu ocurrencia de repetir elecciones le salió caro aunque en sí eso no debiera preocuparnos.No cabe duda que el anuncio de la repetición de elecciones ha tenido como consecuencia laen particular, y del electorado de izquierdas en general, lo que explicaría el incremento de la abstención de 6 puntos. Tampoco cabe duda de que la nueva composición del arco parlamentario, con la presencia de 52 diputados de extrema derecha, no contribuye a mejorar los ánimos. Esto dicho, por ahora, nada es irreversible, la fuerza de la clase trabajadora sigue ahí, presente e intacta., sino en las calles.Si aquí o allí, puntualmente, algunos votos de izquierda han ido a parar en las alforjas de la extrema derecha, esencialmente los 52 escaños obtenidos por Vox se deben antes que nada a una. Lo que no significa que podamos perdernos por los maizales. Ningún gobierno, sea cual sea este, serviría para frenar a la extrema derecha si la clase trabajadora y la población de izquierda no mete baza en el asunto, saliendo a la calle para defender sus propias reivindicaciones y sus propios intereses.No obstante, si bien el PSOE es el responsable del estado de ánimo de las clases populares y electores de izquierda, desgraciadamente los resultados de Unidas Podemos no contribuyen a mejorarlo. Más allá del propio resultado obtenido por Unidas Podemos, que no es de extrañar, lo más preocupante es que la única perspectiva que sigue ofreciendo es la de. Hacer creer que un gobierno, aunque este se pretenda de “progreso”, pueda ser la garantía para que la reforma laboral, la ley mordaza o la mochila austriaca, por ejemplo, sean las unas abrogadas y la otra olvidada, es una quimera.De hecho, el texto que sirve de preacuerdo para la formación de un futuro gobierno de coalición deja muy claro. Además de que en esos 10 puntos no aparece por ninguna parte la derogación de la ley mordaza ni la de la reforma laboral, su contenido son. Al parecer este preacuerdo es tan solo un esbozo al que ulteriormente se añadirán más detalles. Temo que este preacuerdo sea solo eso, unNingún partido político que participe en un gobierno, por muy progresista que este sea, podría ser garante de los intereses de las clases populares mientras dicho partido cuente únicamente con su influencia parlamentaria, sinque dice representar y mientras el poder económico y los medios de producción estén en manos de la