Enseñanza concertada

Ana Galparsoro

Publicada el 17/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 16/11/2019 a las 12:16

Ana Galparsoro es socia de info Libre

Bravo por Isabel Celaá.Ya era hora de que alguien aclarara lo que implica el artículo 27 de la Constitución en relación con el derecho de los padres de elegir el centro educativo para sus hijos.El derecho de elección de un centro público o concertado para sus hijos, por parte de los padres, está limitado por ese mismo derecho de otros padres.En primer lugar, la aprobación de un concierto con un centro de iniciativa privada, implica el, como son la libre competencia de todos los padres a ese centro educativo.por el poder adquisitivo de los progenitores, es decir, por su capacidad económica., ni por su parte, ni impuestos por el centro o por la asociación de padres. Tampoco por el credo religioso u otros condicionamientos sociales.Un centro concertado está obligado a la. Cuando decimos necesidades educativas especiales no sólo nos referimos a las físicas, psíquicas y sensoriales, sino también las sociales. Las derivadas del origen familiar, de la comunidad de origen o del país del que han emigrado.La atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos es unapagados por el Estado o las Comunidades Autónomas.y no serían merecedores del concierto educativo. Sin embargo, este incumplimiento no tiene consecuencias reales.que está legalmente encomendado a las inspecciones educativas de cada comunidad autónoma o a la alta inspección del Estado asentado en las subdelegaciones del Estado en cada comunidad autónoma.No se puede concertar si no se cumplen lospara el concierto.En ese caso los centros educativos pasarían a ser privados y pagados por los padres de los alumnos en su integridad y siempre bajo el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico.