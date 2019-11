Guillermo Manjón Mateo

Publicada el 27/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/11/2019 a las 20:19

info Libre

_____________



Guillermo Manjón Mateo es socio de info Libre

Me gustaría transmitir un mensaje. Un mensaje dirigido a todos vosotros, tanto de un lado como del otro, que vais compartiendo, porque eso es lo que es, propaganda en el sentido peyorativo. Esta, por lo general falaz cuando no mentira, no hace otra cosa que ensalzar lo que nos diferencia y siempre faltando al respeto al que no piensa igual.Imágenes sin enlace a las noticias (no vaya a ser que se te ocurra leer más allá del titular), números que invitan a la fe, personas que nunca existieron, sucesos de allí expuestos como de aquí, medias verdades, medias mentiras y un sinfín de ejemplos dedel que, no solo es responsable quien lo inventa, sino también quien lo comparte. Compartir sin comprobar es una irresponsabilidad, y parece que no hayamos sido educados para ello. Para pensar. Para el pensamiento crítico."La opinión pública no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Primero porquey segundo porquee inculcan las ideas a la gente a través de ellos", decía José Luis Sampedro. Y las redes sociales no han hecho sino. Por eso es tan importante la prensa libre, comoo eldiario.es. Por eso hoy en día es tan importante comprobar cada dato, cada número y cada suceso antes de compartirlo, porque si no, se van adentrando poco a poco en tus vísceras hasta hacerlas estallar enMe entristece mucho, no sabéis cuánto, ver amigos y gente que aprecio de ambos lados (sean estos cuales sean) y que sé que se llevarían genial si se conociesen, echando pestes implícitas el uno del otro. Da igual si eres de derechas o izquierdas, independentista o españolista, de Ciudadanos o de Podemos, del PP o del PSOE, monárquico o republicano..., y dejadme que os diga, que le habéis cogido mucho gusto a eso de faltar al respeto escondiéndoos detrás de las muchedumbres de las redes sociales., que sólo quieren que compartáis el post fácil, el chascarrillo falaz, el sentimiento sin dato o el grito sin cabeza. Pero la, con mayúscula, queda al otro extremo. No es fácil encontrarla, lleva trabajo, y muchas veces es imposible. Lo que es seguro es que no está ahí. ¿Te interesa la verdad o rebuznar argumentario?