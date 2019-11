Podemos, ¿esperanza o decepción?

Joaquín Belda Gonzalvez

Publicada el 30/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/11/2019 a las 17:37

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de info Libre

Ni está en guerra ni deja de estar. Sus dirigentes lo dicen, todo, tal y como un partido viejo; se ha vuelto a las andadas.eso nos creímos que iba a ser Podemos. Por desgracia no ha sido así, la ruptura y fragmentación lo dicen todo, solo quedan los pablistas y poco más. Los anticapi, se escapan por los pelos, aguantando mareas y tormentas. Los círculos, esa continuación del 15M, los han dejado abandonados solo para hacer la ola a los dirigentes bien colocados. Pablo Iglesias e Irene ya tienen chalet propio. Para el resto de españoles la única propuesta es regularles el alquiler… ampliar el parque público de vivienda, sin planes específicos, así de simple y demagógico.La Secretaría de Organización pasa olímpicamente, da igual que sea Echenique que Alberto, solo el nombre y los cargos, los demás de simples activistas. Soluciones, ideas y propuestas... solo lo que viene de arriba.. ¿Dónde está la participación y elen los círculos, de barrio y sectoriales, qué influencia tienen? Ninguna para los pocos que han dejado sobrevivir. Los dirigentes vienen a las sedes y se van prometiendo hasta que vienen otros con la misma cantinela, así ellos se pasean y se reparten los cargos –y lo peor de todo, las decisiones, malas o peores– sin tener en cuenta a las bases. ¿Donde está la diferencia, solo en la teórica defensa obrera en muchos casos demagógica y populista tipo Vox, que para eso ahí están ellos, aunque duela decirlo?Como ejemplo, el desastre en la política de vivienda a cargo de Podemos y Dalmau y su grupo de enchufados, parte de los que fueron al mismo barrio y elaboraron la proposición no de ley, prometieron estar con las bases de Podemos, para hacer planes de vivienda social, aprobada en la Comunidad Valenciana, para no derribar un barrio histórico en Elche, Barrio de San Antón, exigir la participación y atender a los vecinos vulnerables abandonados, y no derribarlo. Donde los circulos del barrio y Podemos Elche se involucró al máximo, y nada más nombrado conceller, dice que él es Gobierno del Botanic no de Podemos, esto es lo que hay, así queEso sí, ahora cargos para más pablistas; las ideas y las soluciones es otro cantar, con hacer como hace Alberto Fernandez y Monedero, poner el altavoz y demagogia sin propuestas reales, estamos arreglados., las propuestas de políticas activas de empleo, qué pintan las pymes y autónomos en Podemos? ¿Solo la clase obrera como tal, representa ya Podemos? Un sindicato político al fin y a la postre.No obstante mucha suerte y a ponerse la pilas, desde luego oportunidad como esta ninguna, ahora o nunca, para. España y todos los territorios y nacionalidades del Estado español lo necesitan.