Antoni Cisteró

Es posible que hablen. Van a oírse. Algo más difícil será que se escuchen, en especial si se admiten en la mesa a, tengan cargo o no, lo ejerzan o no.Se ha llegado tan lejos en la tarea, a veces sutil a veces zafia, de(vocablo que merece un artículo específico), que muchos de los elementos que debieran ser la base de un eventual acuerdo, por amplios que sean, sabrán a poco, se orillarán para centrarse en posturas histriónicas, tan del gusto de algunos líderes y su séquito. La financiación, las transferencias, los foros transversales (a los que la Generalitat suele no acudir) quedarán oscurecidos por los rayos y centellas que el agip-propdel procésdosificará a voluntad, manteniendo activa la montaña rusa emocional de la ciudadanía.A pesar de todo, ya sea cono con suma de, la Administración seguirá manteniendo el día a día y los participantes en los encuentros irán después a comer juntos, comentando el último y previsiblemente agitado derbi. Meses más tarde, se llegará a una situación más o menos estable, para ir tirando.Pero ¿y el “pueblo”?, ¿a asistir a las cenas a las que dejaron de ser invitados? ¿serán capaces las familias de recuperar las conversaciones sobre política, acalladas hace años en bien de la convivencia? ¿frecuentará la ciudadanía, toda, de nuevo, la cultura independiente, sea o no independentista? ¿Se volverá a comprar en función de la calidad y no de la tendencia política del negocio? Y así tantas otras cosas, en la corta y larga distancia. Mucho me temo que las secuelas de la fiebre que se inoculó sin respiro durante esta década persistirán mucho más allá de los rifirrafes políticos y los sobresaltos judiciales.A menudo, en especial en el ámbito rural, aunque no solo en él, hay familias que se evitan, que no se hablan, que descalifican a las personas por su linaje (“claro, es un…”). En muchos casos, las generaciones posteriores ya no saben el porqué inicial, quizá una disputa por el agua a repartir entre dos predios, o un préstamo no devuelto, o un lance amoroso. Ya no se cultivan las tierras, el dinero fue gastado y los amantes fallecieron. Los hijos son administrativos y los nietos diseñadores gráficos. Pero permanecen los “capuletos y montescos”.¿Se juzgará a Pujol, Mas, Puigdemont o Torra por esta secuela social? No. Otros delitos serán considerados como tales, o no, por la justicia. Pero, la desconfianza, el menosprecio, y el silencio por miedo o respeto, reinantes entre dos sectores amplios de la población, quedarán ahí, persistentes en la sociedad.¿Es mucho pedir que, al menos,que tratará de sentar las bases de una convivencia acordada y duradera?