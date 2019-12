Respeten la voluntad de las urnas

Ximo Estal Lizondo

Publicada el 08/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/12/2019 a las 17:16





Ximo Estal Lizondo es socio de info Libre

Han sido necesarias dos elecciones para que delse vuelva a la racionalidad madura y por fin los dirigentes del PSOE y Unidas Podemos dejaran sus egos e hicieran caso a lo que la ciudadanía les indicó el 28-A y refrendó nuevamente el 10-N.que pare a la ultraderecha más xenófoba, a la derecha más chulesca y corrupta y, sobre todo, de esperanza a la ciudadanía para la mejora del bienestar y la libertad. Pero ante esto, cosa que nos debería felicitar a gran parte de la ciudadanía, algunos partidos se cargan de falacias, de irracionalidades, de absurdos e insensatos planteamientos. La voluntad de la ciudadanía el 10-N como el 28-A ha sido clara: un gobierno progresista. Lo contrario es un atentado a la voluntad expresada de las urnas. No se puede pedir y exigir con necedades una gran coalición PSOE-PP cuando este último al día siguiente de las elecciones no la quiere y cuando la quiere continúa apoyando y defendiendo postulados de la ultraderecha.¿Dejaría de gobernar Madrid, Murcia, Andalucía el PP para hacer la gran coalición estatal con el PSOE? Si esto parece una necedad, ¿no lo es también pensar que el PSOE gobierne con quien defiende y apoya a Vox? No respetar la voluntad de las urnas es intentar ir contra la democracia y más con argumentos que lo único que hacen es blanquear a Vox y sus expresiones xenófobas y contrarias a los derechos humanos.Basta ya, pues, de buscar y argumentar, conpara no respetar la voluntad expresada en las urnas, dejen que el gobierno que surgió de estas se forme y ayuden a que vuelva el bienestar el dialogo y la convivencia. Esa fue la voluntad de la ciudadanía. Respétenla.Pocas veces unapuede provocar tal desproporción esperpéntica y circense en unos partidos de derecha y sobretodo del PP que se presenta como alternativa de gobierno. Y eso es lo que ha pasado con la decisión que, por esperada, resultó sorpresa por la rapidez de la formación de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y que ha provocado en el PP, en sus dirigentes y medios empresariales ,Iglesia católica e informativos afines, a unos y otros, actuaciones y discursos que rayan la insensatez, la falacia y, sobre todo, la necedad de que sus principios democráticos sean reales.Se salen de la cordura cuando critican que lo que el 10-N se votó es un ataque a la democracia. ¿No será más ataque a los principios y valores democráticos pactar con la ultraderecha y permitir que Vox plantee y ellos se unan en aspectos tan insensatos como atacar a la memoria histórica, al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y, sobre todo, a la necedad de proponer que sea curricular la caza y los toros, o el de consentir que se diga que en Madrid existieron 19.000 condenas de muerte para justificar sus ideas de eliminación del aborto?Eso sí que es, y no que dos partidos, con el apoyo de millones de ciudadanos, aplaudan que por fin se pueda formar un gobierno donde el pueblo sea lo primordial y donde la clase media y baja pueda mejorar su bienestar, y donde se puedan derogar leyes que atentan a la igualdad, como son la ley mordaza, la reforma laboral y también se estudien y se puedan eliminar los privilegios de las grandes fortunas, de los grandes empresarios y de la Iglesia y sus apropiaciones ilegales basadas en articulados impropios del siglo XXI y herederos de la dictadura franquista.Para mí y para muchos ciudadanos. Y eso es lo que proclama y defiende el PP con su cabreo irracional, ayudado por la ultraderecha más xenofoba y por un partido, Ciudadanos, que ha perdido el norte en sus principios y valores.La ciudadanía y la democracia lo necesitan.