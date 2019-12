Antoni Cisteró

Publicada el 15/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/12/2019 a las 13:04

¡Eureka! Por fin lo hallé. Y sí, confieso que fue viendo una serie en Netflix. Para desengrasar de la violencia organizada y manipulada en Barcelona, que mejor que visionar “”. En su último episodio de la última temporada, aparece el juramento de una de las protagonistas como presidenta de los Estados Unidos. Y oí: “Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad,". Lo verifiqué en internet. Corresponde exactamente al Artículo II, sección 1 de la Constitución de su país.Y me dije:… son solo términos pasivos, de resistencia, de búnker. Me fui a la legislación española, que, entre otras cosas, dice en el texto de juramento del presidente del Gobierno (Real Decreto 707/1979): “Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Guardar, encerrar en un armario, en una caja fuerte… Con razón a veces apareceNo es solo en nuestro país, ni las palabras cínicamente pronunciadas por Trump. Voy al artículo 56 de la Constitución alemana: “Salvaguardar y defender la Ley Fundamental y las leyes de la Federación”. De nuevo a la defensiva, lo que está bien, claro, pero no es suficiente.En un mundo frenéticamente cambiante y de complejidad apabullante, con una ciudadanía aturdida con tanta información que no sabe como digerir, con las crisis sobrevenidas y unos dirigentes que a menudo no están a la altura, se imponeen las pocas cosas en que, tiempo atrás, estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, la Constitución. Y sí, las vemos “defendidas – protegidas – salvaguardadas – preservadas”, y ello desde el tiempo de su concepción, antes de la era de internet.La primera y peligrosa reacción es decir que ya no sirve. Y no es verdad. En España, y en los demás países, ha sidodurante las últimas décadas. La segunda opción: retorcerle el pescuezo para obligarla a pronunciarse sobre temas y situaciones inexistentes en el momento en que nació.En nuestro país, el 27 de diciembre de 1978,y, por lo tanto, mucho menos las redes sociales que nos ensordecen; no estaban consolidadas las comunidades autónomas, que tantas heridas sin cicatrizar muestran después de cuarenta años de roces y tensiones; faltaban ocho años para la integración en la Unión Europea, a la sazón formada por menos de un tercio de los componentes actuales; aún pasarían casi diez años antes de que cayera el muro de Berlín, y con él uno de los bandos de la guerra fría. Etcétera, etcétera.Cuando engendramos un hijo (o una hija), nos juramos también defenderlo/a, protegerlo/a, salvaguardarlo/a y preservarlo/a en lo posible de todo mal. Sin embargo, vamos cambiando su vestimenta, compramos nuevos zapatos a medida que va creciendo el pie, le educamos con unos elementos distintos a los 3 que a los 15 años. Nuestra relación con la prole es, o debiera ser, abierta, modulable,por las que pasa el nuevo miembro de nuestra sociedad. Garantizamos también lay que no se hayan podido prever en el momento del nacimiento. ¡Ah! Y es importante hacerlo paulatinamente. No podemos mantener los pañales hasta los 10 años, ni los mismos libros o juegos a lo largo de todo su crecimiento.Entonces, ¿por qué no con la Constitución, aquel artilugio que engendramos para? Si nos fijamos bien, la mayoría de los grandes retos que han aparecido a lo largo de los últimos 40 años no han implicado ninguna adaptación del texto constitucional. Y todos sabemos que las heridas, si se tapan deficientemente, se infectan y llegan a poder causar la muerte por septicemia.Utópicamente, vista la, desearía que hubiera un resquicio donde reavivar la vigencia de la Constitución. Imaginemos que, en el juramento presidencial, se añadiera:, etc., etc., No soy quién para dar con el texto adecuado, juristas habrá con imaginación y visión de futuro. Pero sí sé que solo los cuerpos que hacen ejercicio, que se lavan de vez en cuando, que reaccionan ágilmente a las circunstancias cambiantes del entorno, permanecen