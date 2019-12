Antonio García Gómez

Publicada el 22/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/12/2019 a las 13:18

Qué desastre, qué falta de patriotismo entre quienes se erigen como los más… ¡patriotas!



426 días de espera, de media, para poder ser atendidos los compatriotas “dependientes” en nuestro país. 85 “dependientes”, convecinos de todos nosotros, también de los patriotas de pro, mueren a diario sin haber sido atendidos. ¿Esto no es una emergencia humanitaria y patriótica, o que se jodan los pobres? Mientras sacan pecho los “grandes patriotas” por “bajar masivamente los impuestos" ¡Qué viva entonces la insolidaridad antipatriótica!, ¿o no?

, de media, para poder ser atendidos los compatriotas “dependientes” en nuestro país. 85 “dependientes”, convecinos de todos nosotros, también de los patriotas de pro, mueren a diario sin haber sido atendidos. ¿Esto no es una emergencia humanitaria y patriótica, o que se jodan los pobres? Mientras sacan pecho los “grandes patriotas” por “bajar masivamente los impuestos" ¡Qué viva entonces la insolidaridad antipatriótica!, ¿o no?

El presidente Urkullu, presidente de Euskadi, en cuanto se ha conocido la sentencia que condena a tres exaltos responsables del PNV alavés por corrupción, ha salido a los medios para “pedir perdón, alto y sin paliativos, a la ciudadanía”. Punto. La diferencia es notable ¿o no? con otros supuestos responsables de la res pública, de esos de … “paños calientes” y excusas viles, cobardes y alambicadas.



La bajeza moral descendida a la cochambre de los instintos de peor calaña. Por ¿si se puede echar todo a pique y sacar ganancia envenenada, enfrentada en alentar a los unos contra otros?

La presidenta de Madrid insiste en emponzoñar un poco más la dignidad de la contienda política aclarando que “no tiene intención de elaborar unas cuentas para su Comunidad porque en enero puede haber de ministro de Hacienda un etarra”.descendida a la cochambre de los instintos de peor calaña. Por ¿si se puede echar todo a pique y sacar ganancia envenenada, enfrentada en alentar a los unos contra otros?

La señora Inés Arrimadas, la segunda de lo que fue o pretendió mostrarse como un intento regeneracionista liberal y centrista (¿se acuerdan?) insiste en que “Europa debe estar flipándolo en colores”, como si España no formara parte de esa Europa, y como si el Tribunal Superior de Justicia europeo no fuera también “nuestro Tribunal de Justicia”, llegado y pronunciado sobre una mala praxis nuestra, común a nuestra vocación europea, ¿o tampoco eso? echando las patas "alante" porque os afean lo que no se hizo bien.



“el valor” “el valor” que denunció a un profesor de Secundaria, de un instituto de Baena, por haber puesto a su hijo de 2º de la ESO y a sus compañeros/as, el día 25 de noviembre, el mismo en que se trataba de recordar y celebrar el Día Internacional contra la violencia machista, un vídeo con las declaraciones de Ana Orantes, víctima de violencia de género, cuando trece días antes de ser asesinada, quemada viva, denunciaba una vida de maltrato absoluto.

Mientras Vox y los suyos apelan a la reciedumbre macha de desoír lo que nos dicen nuestras instituciones europeas, aunque no agrade a algunos, tan chulos y campantes como de costumbre, los mismos tipos, ahora desde la vocería de Vox en Córdoba poniendo en relieveque denunció a un profesor de Secundaria, de un instituto de Baena, por haber puesto a su hijo de 2º de la ESO y a sus compañeros/as, el día 25 de noviembre, el mismo en que se trataba de recordar y celebrar el Día Internacional contra la violencia machista, un vídeo con las declaraciones de Ana Orantes, víctima de violencia de género, cuando trece días antes de ser asesinada, quemada viva, denunciaba una vida de maltrato absoluto.

Y se erigen en ultraofendidos contra “¿el adoctrinamiento de la dictadura de la violencia de género?”, en una bajada a los sumideros de iniquidad humana.



Y de estrambote, los catalanes independentistas poniéndose chulitos, obviando que sus gestores y responsables políticos lleven años sin dictar ni desarrollar una sola medida social. ¿Para qué? ¿Con lo entretenidos que andan en sus quimeras independentistas, alardeando de victimismo cobarde y barato?, mientras la ciudadanía de aquí y de acullá sufre y sobrevive… abandonada a su suerte, en una sociedad en la que la desigualdad es la gran bandera del nuevo patriotismo. ¡Qué obsesión más malsana y, por lo visto, harto contagiosa.



Mientras se constata que nuestros jóvenes no pueden ni soñar en independizarse, al menos ante la realidad de que en la mayoría de los casos deberían emplear un 90% de sus ingresos, si los tuviesen, en pagar su alojamiento. Claro que en Cataluña ese porcentaje se dispara hasta el 112%.



Pero ¿a qué responsable político le importa?



Porque, qué carajo, donde estén las patrias propias que se esperen las urgencias humanitarias, sociales…



¡Con lo bien que se vive sembrando cizaña para recoger … ¿desolación?!



Ahora que ya hay, en nombre de la “Santa y desvirgada Constitución”, la misma Ley fundamental que la derecha se calzó con calzador, valga la redundancia, españoles de primera y de tercera, “constitucionalistas de pro y no constitucionalistas endemoniados”, y ¡que viva La Pepa y, de paso, las caenas!... a merced de quienes den acreditación guay o condenable sin remisión.