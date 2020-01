Desvirtuar los conceptos

Joaquín Navas Cabezas

Joaquín Navas Cabezas es socio de info Libre

Acaba de terminar el año y habría que recordar una característica que hemos sufrido con el PP: la, en la terminología jurídica, el sentido torticero de los conceptos. Todo ello con su táctica adoptada de Goebbels. Podrían hacerse varias tesis sobre todos los ejemplos que he citado y cómo han cambiado sus significados (para hacerlos suyos) y convertirlos en misil directo al adversario. Por ahora me quedo con el, tan cacareado, golpe de estado del independentismo, precisamente este calificativo lo emplea un partido que justifica el verdadero golpe de estado.Si lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido eso, querría yo expresarme con los mismos argumentos torticeros. Veamos. La Carta Magna nos define como un. Si las derechas hubiesen leído la Constitución al menos en su artículo 1 no hubiesen permitido que el señor Rajoy liquidara el Estado Social (*) durante su mandato e instaurara el estado de precariedad y el de inseguridad ( léase a Isabell Leroy ) como buen neocom.Si los independentistas dieron un golpe de estado por querer desprenderse del franquismo ¿qué es lo que hizo el PP y sus dos satélites ante la liquidación de nuestro Estado Social?(*) Sólo un ejemplo de destrucción, el dirigido a los ancianos y discapacitados enfermos: poner en la UVI a la Ley de Dependencia e instaurar un copago del 10% en medicamentos, eliminar muchos de éstos de la Seguridad Social. Copago en ambulancias y prótesis. Los inmigrantes fuera de la Seguridad Social. La reforma de la ley de pensiones y la laboral, los tijeretazos en Sanidad, Educación etc. etc. eso sí, para ayudar a la banca no hubo tijeretazos.