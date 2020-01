Es una quimera y todos lo sabemos

Publicada el 03/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/01/2020 a las 17:50





Santiago Cabañas Martínez es socio de info Libre

A mí y a mucha gente nos gusta la política, lo cierto es que con el tema de Cataluña llegamos a saturarnos todo el día hablando de esa autonomía como si fuera la única que hay en el Estado español.La sociedad española (y también la catalana) es una, sabe que eso de la independencia es una quimera, algo imposible de realizar.Supongamos que hay un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, supongamos que votamos todos los españoles o todos los catalanes, supongamos que sale un rotundo sí, y que, ¿cuáles serían las consecuencias?Se pondrían fronteras entre Cataluña y Europa (Francia y España) con lo cual, se saldrían automáticamente de la Unión Europea con todas sus consecuencias, tendrían que implantar en su país: una nueva moneda, un sistema judicial, un sistema sanitario, un ejército propio… en fin todas las instituciones propias de un nuevo Estado. ¿Y todo esto que supondría?, salida de españoles hacia el resto de España por miedo a sufrir la auténtica crisis a la que habrían abocado los nacionalistas catalanes, y lo más importante, pasarían de ser la autonomía más rica de España a ser el país más pobre del continente europeo, entraría en un pozo sin fondo en el que además la mayoría de catalanes no están dispuestos (supongo) a sumirse.¿Por qué no hay en las tertulias un debate sobre esta cuestión? La verdad es que no lo acabo de entender,y abordemos los problemas reales que tenemos el resto de españoles. España sufrirá una crisis, pero saldremos de ella con seguridad, pero. Estoy convencido de que entre otros Junqueras y Rufián lo saben sobradamente. Ellos sabrán también por qué siguen con ese empecinamiento llamado independencia.