Alfonso Jiménez

Publicada el 05/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 04/01/2020 a las 09:32

"En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza". Luces de Bohemia. Valle-Inclán

Alfonso Jiménez es socio de info Libre

A España le encanta la luz y presume de ella en todo tiempo, pero especialmente en Navidad. Ahora hay bastantes ciudades pujando por ser la más luminosa y no son pocas las agencias que ofertan viajes para ver el alumbrado navideño. En Andalucía rivalizan Granada, Sevilla, Málaga y ¡hasta Puente Genil! Pero, porque, según su alcalde, aventajan en luz a Madrid y Nueva York. ¡¡Qué maravilla!!Ante tanto derroche de luz-ciudad –más de 20 millones de led y 17 milllones de euros–, da la impresión de que hay, algo torpecillo. Ahí van algunos ejemplos:. No parecen tener mínimas luces los millones de españoles que corean ante sus líderes el "a por ellos, oé, oé", proclamando que lo de Cataluña es el problema número uno de España y que se resolvería rápidamente enviando la Legión y el Ejército para acabar con los independentistas "como sea". ¿Disparando contra ellos y con los tanques en la calle? Eso sería un error inmenso que podría derivar en una matanza genocida que ningún país civilizado podría justificar. Eso sí que destruiría a España para siempre. Son los mismos que consideran secundarios y callan ante el paro, los fondos buitre y los jóvenes talentos que tienen que emigrar.. Pocas luces parecen tener los millones de votantes que respaldan en las urnas, año tras año, a quienes llevan décadas demostrando que sus únicas intenciones eran lucrarse a costa de todos. Recordemos que Zaplana confesó abiertamente que entró en política "para forrarse". Aún así fue aupado a los siguientes cargos: alcalde de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana, senador, diputado y Aznar lo hizo ministro de Trabajo. Hoy está juzgado y condenado a cárcel de la que salió "por motivos de salud".. Muy pocas luces demostraron los dos millones de catalanes que le respaldaron como president de la Generalitat durante 23 años y que, habiendo sido imputado por corrupción y de tener cientos de millones en Andorra y/o en paraísos fiscales, sigue sin ser juzgado. Ahora hemos sabido que la Agencia Tributaria reconoce que el "honorable" cometiópor los 307 millones de pesetas de origen desconocido ingresados en metálico en Banca Reig de Andorra, pero que no tendrá que pagar la sanción de 885.651 euros por haber prescrito. Por alguna razón muy poderosa se protege a esta familia, al completo imputada, y de cuyos siete hijos solo dos han pisado la cárcel unos días.Demuestran tener pocas luces los muchísimos que creen que los nombrados para un alto cargo o ministerio lo son por sus méritos y valía. Por ejemplo, los ministros/as Jaume Matas, Soria, Rato, Wert, Maxim Huerta, Bibiana Aido, Leire Pajín; los presidentes/as autonómicos Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González, Chaves, Griñán, Cospedal, Camps; las alcaldesas Rita Barberá y Ana Botella. Qué méritos tenían todas estas lumbreras y los 1.378 políticos imputados de todos los partidos. Ver lista en Google.. Algo faltos de luces también parecen estar:a) Losque reclaman una bajada de impuestos sin percatarse que ellos son los más perjudicados porque esa medida únicamente beneficia a los ricos y muy pudientes.b) Losque, incomprensiblemente, apoyan con su voto a quienes hacen recortes en salarios, sanidad, educación y prestaciones sociales.c) Todos aquellos que se consideran, exigiendo que se cumpla por completo y que no se reforme lo más mínimo el artículo 2 de la Constitución sobre la indisoluble unidad de España. Son los mismos a los que importa poco que no se cumplan nada artículos tan importantes como son el derecho a la igualdad, al trabajo, a la vivienda y a las pensiones (arts.14, 35, 47 y 50).La lista podría ser mucho más larga pero la abrevio para no cansar a, que son los que no están pendientes de la tele y el fútbol. ¿O no?