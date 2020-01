Rafael González Martín

Publicada el 31/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 30/01/2020 a las 21:09

Hemos visto en los últimos meses declaraciones de intenciones del Gobierno y altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica que, sin embargo, parece que quedarán en eso si no se adopta una nueva política de personal y medios en el mismo.

No se pueden proteger costas y cuencas hidrográficas, parques nacionales o fincas del Estado sin mejorar la plantilla actual de agentes medioambientales, muy reducida y mal dotada de medios para ejecutar su trabajo. Si a esto unimos los frenos al desarrollo de esa política medioambiental desde las jefaturas provinciales de confederaciones y costas, muy afectadas por las presiones de los grupos económicos de poder en cada comunidad autónoma, podemos entender las barbaridades que se ven hoy en día en las mismas: proliferación de pozos ilegales, proliferación de construcciones ilegales, deslindes mal trazados que no se revisan, ocupaciones del dominio público sin concesión, etc.

Mucho van a tener que cambiar en la gestión la ministra y el secretario de Estado si de verdad quieren que la costa y las cuencas hidrográficas lleguen a tener un uso sostenible.

_______________

Rafael González Martín es socio de infoLibre