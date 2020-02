La mujer coreana muerta por culpa... de la borrasca

Javier Sánchez Herrera

En mayo pasado publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “Súplica a los alcaldes y alcaldesas de España”, en el que denunciaba la enorme cantidad de edificios abandonados, en ruinas… que afean nuestro territorio y que ponen en peligro la vida y la salud de las personas. El pasado 20 de diciembre, una mujer coreana de 32 años llamada Jihyun murió al caerle en la cabeza un trozo de cornisa del inmueble que ocupa la Consejería de Cultura del Gobierno de Madrid.



Desgraciadamente, esta desidia que evidencia la falta de mantenimiento de muchos inmuebles no es sólo un mal español. Por ejemplo, The Accident, una serie británica cuenta la lucha de unas madres veteranas de un pueblo olvidado de Gales para dar con el paradero de los culpables de la caída de un edificio que mató a unos chicos. Aunque en este caso concreto se trate de un relato de ficción, la realidad es que narra las consecuencias de un hecho evitable. Da igual que sea en el Reino Unido o en España.



Los padres de la coreana muerta en Madrid han narrado su impotencia y abandono porque consideran que la Comunidad de Madrid ha tratado de eludir su responsabilidad. Se han manifestado ante el edificio en el que murió su hija, que inicialmente había realizado un curso de español en Valladolid. Han dicho que no quieren dinero, sino una explicación de lo que ocurrió y que la Comunidad pague la repatriación de su hija a Corea. Los portavoces de la Comunidad Autónoma afirmaron que con posterioridad al suceso los peritos revisaron el edificio y se comprobó que todo fue culpa del temporal. Y se han quedado tan anchos. Le echan la culpa a la borrasca y… a otra cosa. Hasta aquí la triste noticia.



Desde luego, el prestigio de España sufre mucho con este tipo de tragedias. Las autoridades responsables (especialmente las municipales) no quieren obligar a los propietarios de los edificios a cumplir sus obligaciones legales por temor a perder votos. Y además, existe un agravio comparativo porque la inmensa mayoría de los propietarios cumple la legislación vigente al respecto. Querido lector, si junto a su casa hay un edificio que se encuentra abandonado y en ruinas, que amenaza con derrumbarse, provocando daños muy serios a su familia y a terceros que transitan por la calle, usted debe denunciar el caso a las autoridades.



La restauración, reforma o rehabilitación de estos edificios permitiría ofrecer viviendas a un precio razonable y reducir el paro. Ojalá los nuevos alcaldes y concejales obliguen a los propietarios irresponsables a cumplir la legislación vigente en materia de mantenimiento y ornato público de los edificios.

Javier Sánchez Herrera es socio de infoLibre