Más de lo mismo

Antonio García Gómez

Publicada el 23/02/2020 a las 06:00 Actualizada el 22/02/2020 a las 20:13

Japón instala bancos tubulares en los parques y paseos para que los desdichados “sin techo” no puedan encontrar acomodo tumbándose, hasta la fecha, en bancos públicos.

Y es que siempre la tónica es idéntica: los poderosos aislándose de los siervos, vulnerables e indefensos, haciéndoles la vida más difícil, ¡por parias!

Boris Johnson ya ha decidido en qué condiciones podrán aspirar “los extranjeros” a intentar asentarse en Reino Unido: deberán presentarse con un contrato de trabajo en firme, por un salario mínimo anual de 30.000 euros y un nivel de inglés muy aceptable.

Es lo que hay si se quieren preservar de los muertos de hambre.



Claro que los empresarios de negocios de restauración, de la construcción, de trabajos agrícolas y de manipulación de alimentos… no ven muy aceptable la medida porque ellos trabajan, precisamente, con mano de obra barata y no cualificada. ¡A ver si no quién carajo va a querer realizar esa mierda de trabajos!

En nuestro país, en algunas poblaciones de Almería, el porcentaje de inmigrantes que trabajan en los peores trabajo, por ejemplo en invernaderos, en condiciones infrahumana y autoenvenenándose, pueden rondar el 30%. Su aportación ha elevado significativamente el nivel de vida de esas comarcas y, sin embargo, es donde se produce el mayor rechazo a la inmigración. Insólito y despreciable.

Al fin, el mensaje del supremacismo y la insolidaridad ha cuajado aunque resulte contraproducente.

La mala saña como la cizaña germina con facilidad y amenaza con pervertir el presente y el futuro de nuestras sociedades y, también, de nuestra civilización en disparada decadencia y degradación.

Siempre, pues, se trata de lo mismo si el factor principal en las relaciones humanas es el miedo camino del odio. Una vez eliminada la solidaridad en esta fallida “aldea global”.