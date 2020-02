La derecha censura la memoria histórica

Ximo Estal Lizondo

Publicada el 28/02/2020 a las 06:00 Actualizada el 27/02/2020 a las 20:39

Que la derecha española actual es la heredera del dictadura franquista, es por desgracia cada vez más obvio y más cuando ciertos dirigentes se convierten en censores de lo que en realidad sucedió durante la dictadura; con sus acciones demuestran que, para ellos, Franco y sus seguidores y sus acciones genocidas solo fueron producto de poner en orden España para volver a la moral católica y que el único objetivo de esta derecha rancia es censurar y hacer olvidar todo aquello. Por esa razón, el Ayuntamiento de Madrid no ha tenido ningún miramiento en quitar tres placas en el cementerio de la Almudena. Tres placas que recuerdan y hacen un homenaje a aquellas víctimas que su único delito fue defender el orden establecido, la Segunda República. Y solo esa derecha irracional e insensata se permite vanagloriarse en censurar versos de Miguel Hernández, como estos:



“Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amenazan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nueva piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño: porque aún tengo la vida".



Estos versos, para esta derecha, son palabras ofensivas para el fascismo que ellos representan. Como son las que estaban en la segunda placa: "El Pueblo de Madrid en memoria y reconocimiento a las cerca de 3.000 personas ejecutas e inhumadas en esta necrópolis entre abril de 1939 y febrero de 1944. Que mi nombre no se borre en la historia". O estas que estaban en la tercera placa: "Finalizada la Guerra Civil, la dictadura de Franco reprimió ferozmente a sus enemigos políticos. Consejos de guerra carentes de cualquier garantía procesal dieron lugar a numerosas ejecuciones por fusilamiento o garrote vil".



En resumen, decir la verdad de lo que sucedió les molesta y por ser herederos de esa dictadura, de la manera más irracional e insensata, censuran no solo la memoria histórica, sino que se hacen defensores de uno de los mayores genocidios de la historia, quitando y eliminando todo aquello que recuerde lo que la derecha de sus antepasados hicieron. ¡Qué diferencia entre la derecha actual española y la derecha actual alemana, que castiga y repudia a aquellos que hacen apología del fascismo!

Aquí nuestra derecha no solo no la repudia, sino que realiza homenajes a los que propiciaron un golpe de Estado ilegal y a la vez reprime con censuras y quitando placas, todo aquello que les recuerde su pasado fascista, por mucho que ahora intenten adornarse como defensores de un constitucionalismo en el que ellos, la derecha actual española no cree ni ha creído nunca. Por mucho que se proclamen defensores de una democracia que la derecha actual no quiere e intentará que no exista nunca, salvo cuando les sirva a sus intereses.



De ahí que no acepten los resultados de las urnas y saquen temas tan absurdos como Venezuela, Cataluña, etc. y no critiquen la actuación ilegal de la apropiación de bienes por parte de la iglesia católica y de la presunta evasión de capitales a distintos paraísos fiscales de algún miembro de la Casa Real. Todo esto demuestra la irracional derecha que tenemos actualmente en España, cuyo único objetivo es la censura. ¿Pero qué se puede esperar de ellos, si se apoyan en sus antecesores, y defienden su actuación represora?

______________

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre