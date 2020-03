Carta abierta a Pablo Iglesias Turrión

Santiago Cabañas Martínez

Publicada el 03/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 02/03/2020 a las 19:49

Querido Pablo:



Como inscrito en Podemos desde los principios del partido, y como votante, me siento con el derecho y obligación de decirte que me has defraudado a mí y a muchas personas que apoyábamos el 15M.



Te voy a hacer alguna pregunta: ¿Dónde quedó aquello de una casa humilde en Vallecas? ¿Dónde quedó aquello de limitar los sueldos de los cargos públicos de Podemos? ¿Dónde quedó aquello de “ciudadano Borbón"? ¿Dónde quedó aquello de hemos llegado para solucionar los problemas del pueblo? ¿Dónde quedó aquello de limitar el tiempo en los cargos?



Menuda decepción Pablo, confié/confiamos plenamente en tus palabras, en tus ideas que compartíamos, ¿qué ha pasado? Yo te lo digo, ya formas parte de esa “casta” que tanto criticabas, ya eres un señor con un buen casoplón, yo tengo tres hijos y una casa de 90 metros y me sobra, pero tu no te conformas, tienes que tener un semipalacio. ¡¡¡Qué triste!!! Ya no te conformas con un salario de tres veces el salario mínimo, es decir, 2.850 euros, ¿te parece poco, cuando muchos cobramos menos de 950 euros? ¡¡¡Qué triste!!! Ahora Garzón no alude al rey como ciudadano Borbón. Quién os ha visto y quién os ve.



Te digo una cosa Pablo, tu solo querías llegar al Gobierno, ya eres casta, ya podrás hacer cosas con el CNI, ahora como cordero solo tienes que asentir con la cabeza cuando estés al lado de Pedro en el Parlamento, pero no olvides quién te elevó a ese puesto, los votantes. Y mucho me temo que con esas malas formas de actuar hipócritas y mentirosas, solo vas a conseguir que cada vez tengas menos diputados.



Espero que tengas suerte, la vas a necesitar, en este recorrido dentro de la “casta” vas a dejar muchos votos de personas como yo. Y esto solo es el comienzo, a ver cuántas traiciones y mentiras eres capaz de hacer y decir.

__________



Santiago Cabañas Martínez (inscrito en Podemos) es socio de infoLibre