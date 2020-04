Cuidemos lo público sin marginar lo privado

Publicada el 05/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 04/04/2020 a las 19:20

"Descuentos y citas cada cinco minutos: Así crece el negocio privado de los test del coronavirus" (El Confidencial)

Esta noticia salió hace unas horas. Es terrible y la da un periódico digital bastante seguido por el sector conservador. Me cuesta mucho creer los titulares, no entiendo por qué en lo privado hay tanta facilidades para hacer los test y entro en el artículo que dice: "Un gran laboratorio ofrece a las empresas test a 140€ por trabajador ó 170€ si se desplaza la enfermera, y hoy mismo se puede pedir cita por whasApp y tener el resultado en 3 días". No cito yo el nombre de esta firma porque no me fío, pero al leer que tiene "más de 80 laboratorios clínicos con servicio 24 horas al día los 365 dias del año, y 1.200 puntos de extracción repartidos por toda España", pienso que debe ser cierto y me decido a llamar al teléfono de su sede en Madrid. No me cogen la llamada en mis tres intentos y lo veo raro.



Decido tomar otro camino pues no me puedo creer que a El Confidencial le hayan colado un gol tan brutal. Llamo a la central del digital. Coge el teléfono una periodista, le pregunto por la noticia y me dice que está en casa teletrabajando, como la mayoría de sus compañeros, y no lo sabe pero me pregunta quién firma el artículo. Se lo digo y ella no cree que pueda ser un bulo. Le pido el correo del firmante y me lo da con la condición de que el e-mail que yo le envíe al autor le ponga copia también a ella. Así lo hago y espero. Media hora más tarde me responde el periodista Alberto P.G.: "Ayer mismo pedí la cita y me la dieron para hoy, aunque le dije que no tenía síntomas". Me fijaron el precio de 140€ y que pagara por transferencia anticipada y me enviarían el justificante para desplazarme por motivos médicos sin ser multado.

Todo me resulta increíble, pero como también suelo leer digitales de otras tendencias para comparar la información y obtener la media de veracidad me voy a Infolibre y a Eldiario.es que son muy fiables. En este último veo un artículo muy duro, "Incomprensibles Silencios", firmado por Rosa Regás, que escribe: "Dinero, negocios, esto es lo que eligieron para sí o sus amigos nuestros polìticos con excusas inventadas, porque fue en aquellos años (se refiere a los posteriores al 2009) cuando se autorizó a colegas de los mandatarios la construcción en Madrid y en otras autonomías, cuatro, cinco o seis megahospitales que hicieron ricos a sus amiguetes gracias al dinero que se le cercenó a la sanidad pública. Y hoy los hemos encontrado con sus inmensas salas vacías"

He citado artículos de dos medios de muy distintas tendencias y no pretendo aprobar la mala gestión del actual Gobierno en esta pandemia, tan desacertada como en el resto de los países de dentro y fuera de la Europa, pero quiero concluir aportando unos datos que cualquiera puede comprobar: Durante los años de la crisis, el gobierno de Rajoy recortó miles de puestos de trabajo de médicos y personal sanitario público; quitó de la Seguridad Social 417 medicamentos que eran gratis; redujo 2.865 millones de ayuda a la dependencia y suprimió la cotización que los familiares tenían asignada gratis por atender a sus mayores.

Mientras, Esperanza Aguirre se empeñó en construir 11 hospitales para gestión privada, cuyo sobrecoste de 3.000 millones aún no se ha investigado. Todo eso en sanidad. En educación, en I+D y en otros sectores el recorte fue muy duro, si bien los bancos fueron rescatados con 60.000 millones que no se han recuperado. Todo hay que decirlo. Y otro dato más actual publicado por la SER hace unos días: en la comunidad de Madrid han muerto 855 ancianos en las residencias privadas y concertadas, y 70 en las públicas. No digo más. Reflexionemos sobre por qué en lo privado hay tanta facilidad y materiales para hacer los test y en lo público resulta tan complicado. Abramos los ojos y miremos por lo público sin despreciar lo privado.