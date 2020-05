Amor, odio e indiferencia

Publicada el 09/05/2020 a las 06:00

Últimamente me dan ganas de practicar la propuesta de Wittgenstein, “sobre lo que nada se sabe es mejor callarse”. Dependemos cada día mas de especialistas en materias concretas. Ya pasó el tiempo de saber arreglar algún aspecto del motor del coche clásico. En los actuales, con sus tecnologías, resulta imposible. No podemos ir a cualquier médico para una operación de corazón abierto. Los generalistas están muy bien para diagnósticos, pero resultan inoperantes para resolver asuntos que necesitan conocimientos muy específicos. Y no solo ocurre con los médicos, los juristas están muy especializados y uno de derecho mercantil no tiene la destreza del que se dedica al derecho administrativo y viceversa. Si me ocurriera poner una placa en la puerta de mi casa con “Historiador, consultas de 17 a 20” tendía que contratar a prehistoriadores, medievalistas, modernistas, historiadores de la ciencia o de la economía. El que acudiera para adquirir conocimiento del Reino de Navarra en la Edad Media tendría que ser conocedor de la época. En mi caso podría darle algún diagnostico, por ejemplo, del carlismo del siglo XIX y recetarle una bibliografía adecuada que con el tiempo el Estado debería contemplarla como las medicinas de la SS o Muface, y sería un buen aliciente para sacar a las librerías de sus penalidades. Los mismo podrían hacer los estudiosos de la Filosofía o de la Literatura.

Ciñéndonos al mundo que tenemos delante se observa una cantidad de información sobre todo que aparece en los medios y en las plataformas digitales, de tal manera que resulta difícil asimilar todo lo publicado. Me tengo que ceñir a unas pocas cuestiones si quiero saber un poco de algo. Y aún así observo las disparidades, los enfoques contrapuestos, que se emiten sobre la realidad circulante. Y especialmente es significativo en el debate político. Todas las teorías de Habermas, Rawls o Talessie sobre la necesidad de llegar a un consenso racional en las democracias parece venirse abajo ante el corte epistémico en el que predomina el rechazo radical al que no soportamos. No es tanto que se discutan o se critiquen las medidas políticas que se dictaminan, sino que se rechazan sin más. Es el dominio de los sentimientos y emociones por encima de la razón, la consideración de que hay personas o ideas que como principio no se admite. Primero está lo que no nos gusta y después la explicación o justificación, y, al contrario. Me recuerda aquello de Oscar Wilde de que solo podemos dar una opinión imparcial de las cosas que no nos interesa y por eso mismo las opiniones imparciales carecen de valor.

Y en eso estamos. En una permanente descalificación contra todo lo que ha ido configurándose en nuestro imaginario psicológico reforzado por los que piensan y difunden lo mismo. Jung difería de Freud al considerar que existe también un subconsciente colectivo que proyecta una cultura propia y un lenguaje configuradores de una manera de concebir el mundo. Tengo escrito que las guerras civiles tardan siglos en desaparecer del imaginario de los pueblos como todavía ocurre con la guerra civil de EEUU en determinados estados. Y ocurre lo mismo en España cuando en unos años se cumplirán los 100 del estallido de 1936. Poco tiempo todavía por muchas proclamas de superación cuando los que vencieron se asemejan a los que perdieron en la II G.M y tienen conciencia de serlo. Por eso ese subconsciente colectivo parece impulsarnos a odiar, amar o ser indiferente ante determinadas opiniones, cosas o personas. Una parte de los ingleses no se fían, p.e., de los alemanes y viceversa, y los prejuicios sobre los gitanos siguen vigentes. El método científico pone racionalidad a muchos temas, pero en lo que concierne a los juicios -o prejuicios- sobre los demás o las decisiones políticas parece inevitable que nos atraiga unos o rechacemos a otros como si fueran necesarios para sobrevivir. El distanciamiento intelectual es posiblemente la única terapia, pero en muchas ocasiones imposible de mantener. No pueden evitarse amar y odiar, rechazar y aceptar, la cuestión es saber los limites para no caer en los deseos de destrucción personal o colectiva. Las mafias o el terrorismo.

Javier Paniagua es socio de infoLibre