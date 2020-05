Que nadie saque grandes beneficios del covid-19

Publicada el 18/05/2020 a las 06:00

Yo al igual que millones de españoles, llevo sin utilizar el coche 2 meses, por una prohibición del gobierno, ¿es justo que yo estos dos meses haya estado pagando mi cuota correspondiente del seguro de autos? No.

Tienen las aseguradoras de autos la obligación de sacar las cifras del ahorro en estos dos meses. A ellos, que tan dados son a sacar las cifras, ahora no les interesa.

Prácticamente no hay siniestros, no hay fallecidos (por fortuna), no hay indemnizaciones, no hay pagos por reparación de vehículos, de lo que se deduce que las aseguradoras se lo están llevando “crudo”, y no es de justicia.

Hablo con mi aseguradora exponiéndole el tema, y me dice que lo están estudiando, y un agente como disculpa me dice que se van a gastar un dinero porque va a haber un montón de avisos al seguro porque los coches estarán sin batería, casi me da la risa, nos toman por ignorantes, cualquier persona cuida su coche y lo arranca cada dos por tres, así que no se rían de nosotros.

El gobierno, como en otros asuntos, debería tomar cartas en el asunto y prolongar el tiempo del seguro el tiempo que dure el estado de alarma y que nos prohíban sacar el coche, ya que se ha ahorrado muchos millones de euros, justo es que prolonguen al menos dos meses más el seguro sin coste para el asegurado.

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre