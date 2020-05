La enseña como arma

Publicada el 24/05/2020 a las 06:00

En ciertos lugares han salido en tropel la calaña más rastrera, ruin, indigna, innoble, abyecta, miserables sin escrúpulos vociferando "Libertad, Libertad, Libertad", denigrando su verdadero significado: la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Pero esa gentuza no solo denigran su significado, lo tergiversan, porque su grito camuflado es: "Vivan las caenas", grito de 1814 pidiendo el retorno del absolutismo al regresar el segundo mayor genocida español, el Borbón Fernando VII, estos energúmenos de hoy vociferaban y desean vivir con privilegios e impunidad, tal como vivían con el mayor genocida de España, el enano del Pardo, F. Franco, lo hacen envueltos en una bandera bicolor, la que nos representa a todos los españoles, aunque en el corazón de muchos y en el mío, es la Tricolor, pero ellos la enarbolan como lo que fue en 1936, el mismo bastión de guerra utilizado por la Marina española en 1785 en sus enfrentamientos con otras realezas europeas para distinguirse en la lejanía, ya que todas enarbolaban estandartes blancos, y a un marino español se le ocurrió colocar la bicolor, que aparece oficialmente en todos los edificios gubernamentales desde 1908.

Y que Franco tomó en la incivil guerra, oficialmente el 30 de agosto de 1936, cuando en un principio utilizó la tricolor, como se puede ver en el Museo del Ejercito de Toledo, un estandarte bicolor con tres franjas iguales, y el aguilucho se colocó en 1938. Pero lo que más duele es la mala utilización de la enseña nacional, por ello se termina repudiando y despreciando, a ella y a todos aquellos que la llevan en pulseras, colgada en el automóvil, mascarillas, en la cadena del reloj, en la del perro, balcones y ventanas, algunos las respetamos sin aspavientos, porque es la que nos representa, pero está empezando a asquear por su mala utilización al enarbolarse a modo de arma y bastión guerrero al igual que desde agosto de 1936, no con el corazón como yo siento la Tricolor.

Así están haciendo en las provocadoras manifestaciones no autorizadas convocadas por Vox, iniciada en el Barrio de Salamanca, en La Moraleja, Pozuelo de Alarcón de Madrid, posteriormente en otras provincias españolas como Salamanca, en Cataluña..., y localidades distintas, poblaciones, zonas o barrios de alto estatus social conocidos por albergar “personajillos” de una catadura moral y ética realmente deplorable e insolidaria, estos se manifiestan con la total pasividad de las Fuerzas del Orden (F.O.), cuando estas mismas F.O., en escenas captadas por vecinos, mostraron una brutalidad fuera de lugar hacia una persona que paseaba o hacía ejercicios en estado de confinamiento. En cuanto a las personas que impunemente se manifestaron, captadas por imágenes de ellos mismos, de la prensa y supongo que de las F.O., sería conveniente que pasaran a disposición judicial y las condenaran, dado que la actitud de los manifestantes era un peligro para ellos al no guardar la distancia requerida (que realmente no me preocupa si se contagian ellos) pero también ponían en peligro a las F.O. presentes, demostrando que para ellos son sus servidores, y están para eso para servirles y si enferman y mueren, no les importa lo más mínimo.

Pero las imágenes profusamente divulgadas por la prensa, F.O. y redes sociales están ahí, deberían servir para presentar una denuncia ante los Juzgados y que actuaran en consecuencia contra las personas presentes, así como al partido convocante, lo mismo que hicieron con Isa Serra, parlamentaria que estuvo presente ante un desahucio, y solo por el hecho de estar presente ha sido condenada y multada, sin poner en peligro la vida de nadie, como esos provocadores y presuntos causantes de la expansión del covid-19 en las F.O., con el posible colapso de los hospitales y los centros de salud de Atención Primaria en un futuro próximo.

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre